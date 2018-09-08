Гороскоп на сегодня, 8 сентября

Сегодняшний день, 8 сентября, может быть эмоционально напряженным.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Сегодня возможны раздражение и конфликты на пустом месте, особенно в утренние часы. Если это время вы проводите с семьей, то лучше не поддаваться на провокации и не устраивать их самим. Желательно минимизировать социальные контакты.

Прогулка пешком в одиночестве способствует балансировке состояния. Хорошее время для наведения порядка в доме и генеральной уборки.

Можно заниматься вопросами изучения прошлого, в том числе и своей семьи.

Вечером показаны расслабляющие процедуры — любимый вкусный теплый чай и промасливание.

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Сегодня не стоит начинать новое и важное, лучше отказаться от крупных покупок или финансовых операций, день не подходит для сдачи анализов.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, брать или давать деньги в долг, стрижка волос, начало путешествия.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.