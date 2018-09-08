PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Мировой рекорд. Мужчина расколол головой 217 орехов/

Мировой рекорд. Мужчина расколол головой 217 орехов

Навин Кумар из Индии за минуту расколол головой максимальное число грецких орехов и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Індус розбив головою 217 горіхів

Индус за минуту методично разбил головой 217 орехов, сообщает upi.com.

В кадре видно, что Кумар держит руки за спиной, идет вдоль стола и трескает орехи один за другим.

Читайте: Почти 2 метра! Индус срезал самые длинные ногти в мире, которые носил 66 лет

Кстати, предыдущий рекорд – 155 грецких орехов за минуту – принадлежал пакистанцу Мохаммаду Рашиду.

Фото: скрин видео Guinness World Records

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Индии в час пик рухнул мост – есть жертвы
В какой стране самая высокая смертность от алкоголя
Украинский школьник превзошел рекорды Роналду и Месси
Оставил записи и рисунки на стенах: парень повесился из-за игры Момо
Украинка переехала жить в Индию и показала, что ее удивило
Индия отправит собственную миссию в космос
Под Харьковом 57 парашютисток из 19 стран установили мировой рекорд
10-летний Супермен побил 23-летний рекорд Майкла Фелпса
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка