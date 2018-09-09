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20 мест, которые стоит увидеть, пока не сыграл в ящик

Наша планета невероятно богата и красочна! Среди ошеломляющих пейзажев, мощных водопадов и волшебных пляжей есть места, которые наверняка стоит увидеть хотя бы раз в жизни! 20 самых “вкусных” из них – в нашей подборке.

Північне сяйво

Остров Ваадху (Мальдивы)

Только на острове Ваадху можно увидеть уникальный вид биолюминесцентного фитопланктона, который светится в темноте.

Волны, набегая на берег, уносят его с собой, и тогда вода переливается сотнями, тысячами сверкающих огней.

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Озеро Ретба (Сенегал)

Расположенное в северо-восточной части Дакара озеро известно необычным цветом воды. Благодаря водорослям вода приобретает насыщенный цвет – от нежно-розового до алого.

Кроме того, высокое содержание соли позволяет все время оставаться на плаву, как в Мертвом море.

Озеро Флатхед (США)

Озеро Флатхед является самым большим водоемом Америки (510 кв.км) и самым прозрачным озером в мире. На первый взгляд водоем мелкий, однако его глубина может достигать 113 метров.

В прозрачной воде легко можно увидеть форель и окуня, поэтому место пользуется немалой популярностью среди любителей рыбалок.

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Памуккале (Турция)

Городок Памуккале расположен на юго-западе Турции и в переводе означает “хлопковый замок”. Место известно благодаря белоснежным каскадам!

Здесь расположены 17 термальных источников и водоемы-террасы из травертина. А воды Памуккале обладают особыми лечебными свойствами.

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Стеклянный пляж (США)

Волшебный разноцветный пляж расположен неподалеку от национального парка Маккеричер в Калифорнии.

На побережье годами сваливали мусор, однако со временем океанские волны “шлифовали” разбитые бутылки и те превратились в красивые разноцветные камушки. Этой красотой усыпан весь пляж!

Уносить с собой камни здесь строго запрещено, а вот кусочек стекла можно смело захватить с собой как сувенир.

Glass Beach, Fort Bragg, California, USA .

Цветные скалы Данься (Китай)

Только в китайском городе Чжанъе можно увидеть разноцветные горы! Красочные горные образования состоят из красных песчаников и конгломератов Мелового периода.

С каждым годом место набирает популярность, поэтому сейчас есть необходимая инфраструктура для исследований удивительных цветных скал.

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Большая голубая дыра (Белиз)

Диаметр круглой карстовой воронки составляет 305 метров, тогда как глубина – 120 метров. С вертолета на это место открывается потрясающая панорама.

Кроме того, Большая голубая дыра очень популярна среди дайверов – Жак-Ив Кусто включил ее в топ-10 лучших мест в мире для ныряния.

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Каньон Антилопы (США)

Необычная форма скал и мягкое освещение каньона сделало его излюбленным местом фотографов. Название каньон получил из-за необычного цвета полосатых скал, которые напоминают окрас антилопы.

Попасть в каньон Антилопы можно только с гидом. При этом стоит учитывать, что в сезон дождей вход сюда ограничен из-за опасности наводнения.

antelope canyon

Гора Тяньцзы (Китай)

Гора Тяньцзы – одна из четырех самых известных живописных зон заповедника Улинъюань. Вершина горы находится в середине “золотого треугольника” и достигает 1 260 метров.

Здесь прекрасные водопады, таинственные пещеры, живописные леса и богатый животный мир. Попасть на гору можно самостоятельно через леса либо на канатных трамваях.

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Озеро Лох-Несс (Шотландия)

Ежедневно к озеру Лох-Несс съезжаются тысячи туристов – место знаменито не только живописными видами, но и неугасающей легендой о лох-несском чудовище.

Кто знает, может именно вам удастся одним глазком увидеть мифического монстра?

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Мост Васко да Гама (Португалия)

Самый длинный в Европе мост находится в столице Португалии – Лиссабоне. Вантовый мост через реку Тежу создан руками человека, однако от его размером стновится немного не по себе.

Только задумайтесь, мост может выдерживать ветер со скоростью 250 км/ч и самые сильные землетрясения.

Язык Тролля (Норвегия)

Вы когда-нибудь стояли на краю мира? Если нет, смело отправляйтесь к горе Скьеггедаль в Норвегию. Язык Тролля – это выступ, отколовшийся кусок скалы, застывший в горизонтальном положении.

Самые смелые туристы взбираются на гору не только ради шикарного кадра, но и для интересного опыта восхождения.


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Ниагарский водопад (Канада, США)

Ниагарский водопад состоит из трех больших потоков: Хорсшу-Фолс (Подкова), Американский водопад и Брайдлвей (Фата). Из-за развитой инфраструктуры водопад пользуется большой популярностью среди туристов.

Он не является самым высоким (высота достигает порядка 53 метров), однако Ниагарский водопад – один из самых мощных! Объем падающей воды достигает 5 700 куб. м. /сек.

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Мачу-Пикчу (Перу)

Мачу-Пикчу – самый известный и при этом самый загадочный памятник культуры инков, о существовании которого никто не подозревал вплоть до начала 20 века.

Город построен на вершине горы, на высоте 2 450 метров. Мачу-Пикчу входит в список новых чудес света и является охраняемым объектом ЮНЕСКО.

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Черный пляж (Гавайи)

Пляж Паналу сформировался в результате вулканической активности. По сути, это смесь лавы и базальта, поэтому песок на побережье насыщенного черного цвета.

Кроме туристов на пляже можно встретить множество морских черепах – даже исчезающих бисс.

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Северное сияние (Исландия)

Северное сияние можно наблюдать в Исландии с конца августа по апрель. Кстати, Исландия – не единственное место, где можно увидеть северное сияние, однако именно эту страну напрямую ассоциируют с этим световым шоу.

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Острова Лау (Фиджи)

Место, которое напоминает картинку из рекламы о райском отдыхе. Здесь немного туристов, уникальная и не тронутая человеком природа.

Благодаря этому можно отдохнуть от людей, погулять по белоснежным пляжам и понежиться в прозрачной воде.

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Большой Барьерный риф

Крупнейший в мире коралловый риф включает 900 островов в Коралловом море и около 3 тыс. отдельных рифов. На Большой Барьерный риф можно посмотреть с воздуха или заняться дайвингом в непосредственной близости.

Если вы не любите нырять, можно отправиться в море на лодке с прозрачным дном и увидеть разнообразную фауну под водой.

Вулкан Аогасима (Япония)

Одноименный остров Аогасима образовался в результате вулканической деятельности. Вулкан не извергался с 1700 года, однако до сих пор активен, а рядом с кратером живут около 200 человек.

Чтобы по-настоящему оценить всю красоту этого места, нужно отправиться на самый пик — более 430 метров над уровнем моря. Попасть на остров можно только на вертолете или лодке.

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Пещера Скафтафетль (Исландия)

Яркая сапфировая пещера появилась благодаря тому, что на протяжении столетий лед здесь спрессовывался и вытеснял воздушные пузыри. Поскольку кислорода не осталось, лед поглощает солнечный свет и переливается оттенками синего.

Для безопасности посещать Скафтафетль можно только при низкой температуре воздуха.

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Мы также собрали 10 мест для отпуска осенью в Украине и за рубежом.

Фото: Pixabay.com, сattur.ru, 10wow.ru, i10.fotocdn.net, planetofhotels.com, i1.wp.com, udivitelno.com, tripway.com, vegavoyage.com, travelidea.org, putidorogi-nn.ru, panukraine.ua, nordictravel.ua, chudesnyemesta.ru, explorebyyourself.com, quick-trips.com, s1.tchkcdn.com, womanadvice.ru, 1trek.com, animalworld.com.ua, tourweek.ru.

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