20 мест, которые стоит увидеть, пока не сыграл в ящик

Наша планета невероятно богата и красочна! Среди ошеломляющих пейзажев, мощных водопадов и волшебных пляжей есть места, которые наверняка стоит увидеть хотя бы раз в жизни! 20 самых “вкусных” из них – в нашей подборке.

Остров Ваадху (Мальдивы)

Только на острове Ваадху можно увидеть уникальный вид биолюминесцентного фитопланктона, который светится в темноте.

Волны, набегая на берег, уносят его с собой, и тогда вода переливается сотнями, тысячами сверкающих огней.

Озеро Ретба (Сенегал)

Расположенное в северо-восточной части Дакара озеро известно необычным цветом воды. Благодаря водорослям вода приобретает насыщенный цвет – от нежно-розового до алого.

Кроме того, высокое содержание соли позволяет все время оставаться на плаву, как в Мертвом море.

Озеро Флатхед (США)

Озеро Флатхед является самым большим водоемом Америки (510 кв.км) и самым прозрачным озером в мире. На первый взгляд водоем мелкий, однако его глубина может достигать 113 метров.

В прозрачной воде легко можно увидеть форель и окуня, поэтому место пользуется немалой популярностью среди любителей рыбалок.

Памуккале (Турция)

Городок Памуккале расположен на юго-западе Турции и в переводе означает “хлопковый замок”. Место известно благодаря белоснежным каскадам!

Здесь расположены 17 термальных источников и водоемы-террасы из травертина. А воды Памуккале обладают особыми лечебными свойствами.

Стеклянный пляж (США)

Волшебный разноцветный пляж расположен неподалеку от национального парка Маккеричер в Калифорнии.

На побережье годами сваливали мусор, однако со временем океанские волны “шлифовали” разбитые бутылки и те превратились в красивые разноцветные камушки. Этой красотой усыпан весь пляж!

Уносить с собой камни здесь строго запрещено, а вот кусочек стекла можно смело захватить с собой как сувенир.

Цветные скалы Данься (Китай)

Только в китайском городе Чжанъе можно увидеть разноцветные горы! Красочные горные образования состоят из красных песчаников и конгломератов Мелового периода.

С каждым годом место набирает популярность, поэтому сейчас есть необходимая инфраструктура для исследований удивительных цветных скал.

Большая голубая дыра (Белиз)

Диаметр круглой карстовой воронки составляет 305 метров, тогда как глубина – 120 метров. С вертолета на это место открывается потрясающая панорама.

Кроме того, Большая голубая дыра очень популярна среди дайверов – Жак-Ив Кусто включил ее в топ-10 лучших мест в мире для ныряния.

Каньон Антилопы (США)

Необычная форма скал и мягкое освещение каньона сделало его излюбленным местом фотографов. Название каньон получил из-за необычного цвета полосатых скал, которые напоминают окрас антилопы.

Попасть в каньон Антилопы можно только с гидом. При этом стоит учитывать, что в сезон дождей вход сюда ограничен из-за опасности наводнения.

Гора Тяньцзы (Китай)

Гора Тяньцзы – одна из четырех самых известных живописных зон заповедника Улинъюань. Вершина горы находится в середине “золотого треугольника” и достигает 1 260 метров.

Здесь прекрасные водопады, таинственные пещеры, живописные леса и богатый животный мир. Попасть на гору можно самостоятельно через леса либо на канатных трамваях.

Озеро Лох-Несс (Шотландия)

Ежедневно к озеру Лох-Несс съезжаются тысячи туристов – место знаменито не только живописными видами, но и неугасающей легендой о лох-несском чудовище.

Кто знает, может именно вам удастся одним глазком увидеть мифического монстра?

Мост Васко да Гама (Португалия)

Самый длинный в Европе мост находится в столице Португалии – Лиссабоне. Вантовый мост через реку Тежу создан руками человека, однако от его размером стновится немного не по себе.

Только задумайтесь, мост может выдерживать ветер со скоростью 250 км/ч и самые сильные землетрясения.

Язык Тролля (Норвегия)

Вы когда-нибудь стояли на краю мира? Если нет, смело отправляйтесь к горе Скьеггедаль в Норвегию. Язык Тролля – это выступ, отколовшийся кусок скалы, застывший в горизонтальном положении.

Самые смелые туристы взбираются на гору не только ради шикарного кадра, но и для интересного опыта восхождения.



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Ниагарский водопад (Канада, США)