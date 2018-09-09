20 мест, которые стоит увидеть, пока не сыграл в ящик

Наша планета невероятно богата и красочна! Среди ошеломляющих пейзажев, мощных водопадов и волшебных пляжей есть места, которые наверняка стоит увидеть хотя бы раз в жизни! 20 самых “вкусных” из них – в нашей подборке.
Остров Ваадху (Мальдивы)
Только на острове Ваадху можно увидеть уникальный вид биолюминесцентного фитопланктона, который светится в темноте.
Волны, набегая на берег, уносят его с собой, и тогда вода переливается сотнями, тысячами сверкающих огней.
Озеро Ретба (Сенегал)
Расположенное в северо-восточной части Дакара озеро известно необычным цветом воды. Благодаря водорослям вода приобретает насыщенный цвет – от нежно-розового до алого.
Кроме того, высокое содержание соли позволяет все время оставаться на плаву, как в Мертвом море.
Озеро Флатхед (США)
Озеро Флатхед является самым большим водоемом Америки (510 кв.км) и самым прозрачным озером в мире. На первый взгляд водоем мелкий, однако его глубина может достигать 113 метров.
В прозрачной воде легко можно увидеть форель и окуня, поэтому место пользуется немалой популярностью среди любителей рыбалок.
Памуккале (Турция)
Городок Памуккале расположен на юго-западе Турции и в переводе означает “хлопковый замок”. Место известно благодаря белоснежным каскадам!
Здесь расположены 17 термальных источников и водоемы-террасы из травертина. А воды Памуккале обладают особыми лечебными свойствами.
Стеклянный пляж (США)
Волшебный разноцветный пляж расположен неподалеку от национального парка Маккеричер в Калифорнии.
На побережье годами сваливали мусор, однако со временем океанские волны “шлифовали” разбитые бутылки и те превратились в красивые разноцветные камушки. Этой красотой усыпан весь пляж!
Уносить с собой камни здесь строго запрещено, а вот кусочек стекла можно смело захватить с собой как сувенир.
Цветные скалы Данься (Китай)
Только в китайском городе Чжанъе можно увидеть разноцветные горы! Красочные горные образования состоят из красных песчаников и конгломератов Мелового периода.
С каждым годом место набирает популярность, поэтому сейчас есть необходимая инфраструктура для исследований удивительных цветных скал.
Большая голубая дыра (Белиз)
Диаметр круглой карстовой воронки составляет 305 метров, тогда как глубина – 120 метров. С вертолета на это место открывается потрясающая панорама.
Кроме того, Большая голубая дыра очень популярна среди дайверов – Жак-Ив Кусто включил ее в топ-10 лучших мест в мире для ныряния.
Каньон Антилопы (США)
Необычная форма скал и мягкое освещение каньона сделало его излюбленным местом фотографов. Название каньон получил из-за необычного цвета полосатых скал, которые напоминают окрас антилопы.
Попасть в каньон Антилопы можно только с гидом. При этом стоит учитывать, что в сезон дождей вход сюда ограничен из-за опасности наводнения.
Гора Тяньцзы (Китай)
Гора Тяньцзы – одна из четырех самых известных живописных зон заповедника Улинъюань. Вершина горы находится в середине “золотого треугольника” и достигает 1 260 метров.
Здесь прекрасные водопады, таинственные пещеры, живописные леса и богатый животный мир. Попасть на гору можно самостоятельно через леса либо на канатных трамваях.
Озеро Лох-Несс (Шотландия)
Ежедневно к озеру Лох-Несс съезжаются тысячи туристов – место знаменито не только живописными видами, но и неугасающей легендой о лох-несском чудовище.
Кто знает, может именно вам удастся одним глазком увидеть мифического монстра?
Мост Васко да Гама (Португалия)
Самый длинный в Европе мост находится в столице Португалии – Лиссабоне. Вантовый мост через реку Тежу создан руками человека, однако от его размером стновится немного не по себе.
Только задумайтесь, мост может выдерживать ветер со скоростью 250 км/ч и самые сильные землетрясения.
Язык Тролля (Норвегия)
Вы когда-нибудь стояли на краю мира? Если нет, смело отправляйтесь к горе Скьеггедаль в Норвегию. Язык Тролля – это выступ, отколовшийся кусок скалы, застывший в горизонтальном положении.
Самые смелые туристы взбираются на гору не только ради шикарного кадра, но и для интересного опыта восхождения.
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Ниагарский водопад (Канада, США)
Ниагарский водопад состоит из трех больших потоков: Хорсшу-Фолс (Подкова), Американский водопад и Брайдлвей (Фата). Из-за развитой инфраструктуры водопад пользуется большой популярностью среди туристов.
Он не является самым высоким (высота достигает порядка 53 метров), однако Ниагарский водопад – один из самых мощных! Объем падающей воды достигает 5 700 куб. м. /сек.
Мачу-Пикчу (Перу)
Мачу-Пикчу – самый известный и при этом самый загадочный памятник культуры инков, о существовании которого никто не подозревал вплоть до начала 20 века.
Город построен на вершине горы, на высоте 2 450 метров. Мачу-Пикчу входит в список новых чудес света и является охраняемым объектом ЮНЕСКО.
Черный пляж (Гавайи)
Пляж Паналу сформировался в результате вулканической активности. По сути, это смесь лавы и базальта, поэтому песок на побережье насыщенного черного цвета.
Кроме туристов на пляже можно встретить множество морских черепах – даже исчезающих бисс.
Северное сияние (Исландия)
Северное сияние можно наблюдать в Исландии с конца августа по апрель. Кстати, Исландия – не единственное место, где можно увидеть северное сияние, однако именно эту страну напрямую ассоциируют с этим световым шоу.
Острова Лау (Фиджи)
Место, которое напоминает картинку из рекламы о райском отдыхе. Здесь немного туристов, уникальная и не тронутая человеком природа.
Благодаря этому можно отдохнуть от людей, погулять по белоснежным пляжам и понежиться в прозрачной воде.
Большой Барьерный риф
Крупнейший в мире коралловый риф включает 900 островов в Коралловом море и около 3 тыс. отдельных рифов. На Большой Барьерный риф можно посмотреть с воздуха или заняться дайвингом в непосредственной близости.
Если вы не любите нырять, можно отправиться в море на лодке с прозрачным дном и увидеть разнообразную фауну под водой.
Вулкан Аогасима (Япония)
Одноименный остров Аогасима образовался в результате вулканической деятельности. Вулкан не извергался с 1700 года, однако до сих пор активен, а рядом с кратером живут около 200 человек.
Чтобы по-настоящему оценить всю красоту этого места, нужно отправиться на самый пик — более 430 метров над уровнем моря. Попасть на остров можно только на вертолете или лодке.
Пещера Скафтафетль (Исландия)
Яркая сапфировая пещера появилась благодаря тому, что на протяжении столетий лед здесь спрессовывался и вытеснял воздушные пузыри. Поскольку кислорода не осталось, лед поглощает солнечный свет и переливается оттенками синего.
Для безопасности посещать Скафтафетль можно только при низкой температуре воздуха.
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Фото: Pixabay.com, сattur.ru, 10wow.ru, i10.fotocdn.net, planetofhotels.com, i1.wp.com, udivitelno.com, tripway.com, vegavoyage.com, travelidea.org, putidorogi-nn.ru, panukraine.ua, nordictravel.ua, chudesnyemesta.ru, explorebyyourself.com, quick-trips.com, s1.tchkcdn.com, womanadvice.ru, 1trek.com, animalworld.com.ua, tourweek.ru.