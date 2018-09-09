День работников нефтяной и газовой промышленности: что за праздник, как поздравить

Во второе воскресенье сентября в Украине отмечается День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. В 2018 году он приходится на 9 сентября. Что это за праздник и как поздравить нефтяников и газовиков – в материале Фактов ICTV.
Что за праздник
Праздновать День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине начали во второе воскресенье сентября с 1993 года. Он установлен указом президента от 12 августа №302/93.
Но это уже было после обретения независимости, а добыча нефти в промышленных масштабах в Украине началась еще в XVIII веке, на начало XX – на Прикарпатье добывалось около 2 млн тонн черного золота.
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Газодобывающая промышленность берет свое начало в 20-х годах, когда было введено в эксплуатацию Дашавское газовое месторождение и построен первый украинский газопровод Дашава – Стрый.
Наиболее интенсивное развитие этих отраслей связано с открытием в послевоенные годы промышленных запасов газа и нефти в Причерноморско-Крымской газоносной области, а также в регионе Днепровско-Донецкой впадины и на Прикарпатье.
Кстати, с 1945 года, впервые в истории мировой газовой промышленности, именно с территории Украины начали осуществляться прямые экспортные поставки природного газа в Европу, в частности в Польшу.
На данный момент Украина имеет одну из самых сложных и эффективных газотранспортных трубопроводных систем протяженностью около 37 тыс. км.
Как поздравить нефтяников и газовиков
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Наличие топлива – важное дело,
Для общества в целом и нашей страны.
Его производите вы так умело,
В работу свою вы всерьез влюблены.
Пусть полною чашею жизнь ваша будет,
Желаем вам счастья во все времена.
Слова поздравлений пусть радость пробудят!
Встречайте свой праздник, ребята! Ура!
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Того, кто добывает газ
И производит топливо,
Кто поставляет нефть для нас
Поздравим мы заботливо.
Успехов вам во всем, всегда,
Здоровья и везения!
Пусть будут светлыми года,
Хорошим – настроение!
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Нет важней для вас задачи,
Чтобы нефть добыть и газ.
Вы и топливо в придачу
Производите для нас.
Вашей отрасли желаем
Процветания всегда!
С днем прекрасным поздравляем,
Счастья вам на все года!
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Экономике страны
Нефть и газ всегда нужны.
И без топлива – авто
Не поедет ни за что.
Пусть же вам всегда везет,
В жизни будет только взлёт.
Все сегодня лишь для вас!
Вы, ребята, высший класс!
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Простые люди благодарны вам за тепло в домах и квартирах зимой. Уют и комфорт в скромных помещениях и шикарных апартаментах чувствует каждый из нас благодаря вам. Газ и нефть – это золотой запас современности. Приобретайте его для того, чтобы дарить людям тепло и радость.
К слову, Национальный банк Украины прогнозирует, что тарифы на газ в 2018 году вырастут на 25%.
Фото: Нафтогаз України