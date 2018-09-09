День работников нефтяной и газовой промышленности: что за праздник, как поздравить

Во второе воскресенье сентября в Украине отмечается День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. В 2018 году он приходится на 9 сентября. Что это за праздник и как поздравить нефтяников и газовиков – в материале Фактов ICTV.

Что за праздник

Праздновать День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине начали во второе воскресенье сентября с 1993 года. Он установлен указом президента от 12 августа №302/93.

Но это уже было после обретения независимости, а добыча нефти в промышленных масштабах в Украине началась еще в XVIII веке, на начало XX – на Прикарпатье добывалось около 2 млн тонн черного золота.

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Газодобывающая промышленность берет свое начало в 20-х годах, когда было введено в эксплуатацию Дашавское газовое месторождение и построен первый украинский газопровод Дашава – Стрый.

Наиболее интенсивное развитие этих отраслей связано с открытием в послевоенные годы промышленных запасов газа и нефти в Причерноморско-Крымской газоносной области, а также в регионе Днепровско-Донецкой впадины и на Прикарпатье.

Кстати, с 1945 года, впервые в истории мировой газовой промышленности, именно с территории Украины начали осуществляться прямые экспортные поставки природного газа в Европу, в частности в Польшу.

На данный момент Украина имеет одну из самых сложных и эффективных газотранспортных трубопроводных систем протяженностью около 37 тыс. км.



Как поздравить нефтяников и газовиков

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Наличие топлива – важное дело,

Для общества в целом и нашей страны.

Его производите вы так умело,

В работу свою вы всерьез влюблены.

Пусть полною чашею жизнь ваша будет,

Желаем вам счастья во все времена.

Слова поздравлений пусть радость пробудят!

Встречайте свой праздник, ребята! Ура!

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Того, кто добывает газ

И производит топливо,

Кто поставляет нефть для нас

Поздравим мы заботливо.

Успехов вам во всем, всегда,

Здоровья и везения!

Пусть будут светлыми года,

Хорошим – настроение!

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Нет важней для вас задачи,

Чтобы нефть добыть и газ.

Вы и топливо в придачу

Производите для нас.

Вашей отрасли желаем

Процветания всегда!

С днем прекрасным поздравляем,

Счастья вам на все года!

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Экономике страны

Нефть и газ всегда нужны.

И без топлива – авто

Не поедет ни за что.

Пусть же вам всегда везет,

В жизни будет только взлёт.

Все сегодня лишь для вас!

Вы, ребята, высший класс!

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Простые люди благодарны вам за тепло в домах и квартирах зимой. Уют и комфорт в скромных помещениях и шикарных апартаментах чувствует каждый из нас благодаря вам. Газ и нефть – это золотой запас современности. Приобретайте его для того, чтобы дарить людям тепло и радость.

К слову, Национальный банк Украины прогнозирует, что тарифы на газ в 2018 году вырастут на 25%.

Фото: Нафтогаз України