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Гороскоп на сегодня, 9 сентября

Сегодняшний день, 9 сентября, больше всего подходит для отдыха и релаксации.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Звезды советуют заняться любым творчеством: пение, рисование и т.д.

Сегодня не стоит начинать крупные и важные проекты – уместнее заканчивать дела, особенно мелкие, не требующие больших усилий и энергии.

Начало лечения лучше отложить.

Стоит внимательно отнестись к тратам.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, брать или давать деньги в долг, стрижка волос, начало путешествия.

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К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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