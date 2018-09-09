Самые красивые женщины-политики (ГОЛОСОВАНИЕ)

Сегодня во всем мире празднуют Международный день красоты.

В политике очень много красивых женщин и Факты ICTV решили по случаю праздника выбрать самую привлекательную.

Орли Леви-Абукасис



Фотомодель, телеведущая, израильский политик, депутат Кнессета 18 и 20 созывов от партии Наш дом Израиль и 19 созыва от блока Ликуд.

Орли — мать 4 детей. Она живет с супругом Лиором Абукасисом и детьми в киббуце Месилот неподалеку от Бейт-Шеана. Также она пишет песни для рок-группы Франкс, одним из солистов которой является ее муж.

По мнению читателей интернет-версии испанской газеты 20 Minutos, проведшей в 2009 году специальный опрос, четыре израильских женщины-политика вошли в число 54-х самых красивых представительниц прекрасного пола, занимающих высокопоставленные государственные посты в разных странах мира. В этом списке депутат Кнессета Орли Леви-Абукасис занимает 14-е место.

Ева Кайли

Ева является членом Парламента Греции, членом комитета по вопросам национальной обороны и иностранных дел. Она занимает пост в организации, защищающей права греков за пределами их родины. Стремительно развивающаяся политическая карьера – всецело заслуга Кайли. Успех кроется в ее трудолюбивом, целеустремленном и волевом характере.

До того, как прийти в политику, Ева работала журналистом и телеведущей, делала сюжеты для главного канала Греции – Mega Channel.

Мара Карфанья

Итальянский политик, в прошлом фотомодель и телеведущая, министр по вопросам равных возможностей в IV правительстве Берлускони (2008—2011). В 2006 году была избрана в палату депутатов Италии от партии Вперед, Италия, а 8 мая 2008 года вошла в состав кабинета министров Сильвио Берлускони.

Наталия Королевская

Украинский политический и государственный деятель, лидер партии Украина — Вперед!

В 2010 году Н. Королевская заняла 15-е место в рейтинге ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины, составленном журналом Фокус.

В 2014 году была кандидатом на выборах президента Украины, 30 апреля сняла свою кандидатуру.

Юлия Тимошенко

Украинский политик. Народный депутат Украины с 1997 года.

Лидер Батькивщины. Дважды возглавляла украинское правительство.

В 2009 году Тимошенко попала в топ-54 самых красивых женщин-политиков в мире, который составило британское издание Daily Mail. Она заняла в этом рейтинге 8-е место.

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Фото: onedio.