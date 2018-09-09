PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Поздравления с Днем танкиста в Украине/

Поздравления с Днем танкиста в Украине

День танкиста в 2018 году отмечают 9 сентября.

День танкиста ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября. Сама торжественная дата была учреждена в 1997 году указом президента Украины Леонида Кучмы.

В независимой Украине праздник основали для инициативы танкостроителей нашей страны и ветеранов танковых войск, а также для воспитания новых поколений танкистов ВСУ.

Не забудьте поздравить родных, близких или знакомых, которые связаны с профессиональным праздником Днем танкиста.

Читайте: Куда пойти в сентябре в Киеве: топ-10 лучших мероприятий

* * *

В поле он тише мышонка,
В городе гром громовой,
Ведь у него не покрышка —
Гусеница в ходовой.

Мы поздравляем не просто
Бравых людей и солдат!
Мы поздравляем танкистов —
Лучший военный отряд!

* * *

Сегодня День танкиста отмечаем
И от всего мы сердца вам желаем:
Большого счастья и любви большой
Победы, только не любой ценой.

* * *

Не артист, не программист,
Не политик, не ученый.
Твоя профессия — “танкист”,
Желаем меньше воевать,
В любви и счастье долго жить,
Ни с кем тебе не враждовать,
А просто жизнь свою любить!

Напомним, 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве прошел военный парад.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка