Поздравления с Днем танкиста в Украине

День танкиста в 2018 году отмечают 9 сентября.
День танкиста ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября. Сама торжественная дата была учреждена в 1997 году указом президента Украины Леонида Кучмы.
В независимой Украине праздник основали для инициативы танкостроителей нашей страны и ветеранов танковых войск, а также для воспитания новых поколений танкистов ВСУ.
Не забудьте поздравить родных, близких или знакомых, которые связаны с профессиональным праздником Днем танкиста.
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В поле он тише мышонка,
В городе гром громовой,
Ведь у него не покрышка —
Гусеница в ходовой.
Мы поздравляем не просто
Бравых людей и солдат!
Мы поздравляем танкистов —
Лучший военный отряд!
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Сегодня День танкиста отмечаем
И от всего мы сердца вам желаем:
Большого счастья и любви большой
Победы, только не любой ценой.
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Не артист, не программист,
Не политик, не ученый.
Твоя профессия — “танкист”,
Желаем меньше воевать,
В любви и счастье долго жить,
Ни с кем тебе не враждовать,
А просто жизнь свою любить!
Напомним, 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве прошел военный парад.