Поздравления с Днем танкиста в Украине

День танкиста в 2018 году отмечают 9 сентября.

День танкиста ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября. Сама торжественная дата была учреждена в 1997 году указом президента Украины Леонида Кучмы.

В независимой Украине праздник основали для инициативы танкостроителей нашей страны и ветеранов танковых войск, а также для воспитания новых поколений танкистов ВСУ.

Не забудьте поздравить родных, близких или знакомых, которые связаны с профессиональным праздником Днем танкиста.

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В поле он тише мышонка,

В городе гром громовой,

Ведь у него не покрышка —

Гусеница в ходовой.

Мы поздравляем не просто

Бравых людей и солдат!

Мы поздравляем танкистов —

Лучший военный отряд!

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Сегодня День танкиста отмечаем

И от всего мы сердца вам желаем:

Большого счастья и любви большой

Победы, только не любой ценой.

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Не артист, не программист,

Не политик, не ученый.

Твоя профессия — “танкист”,

Желаем меньше воевать,

В любви и счастье долго жить,

Ни с кем тебе не враждовать,

А просто жизнь свою любить!

Напомним, 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве прошел военный парад.