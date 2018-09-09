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Штормовое предупреждение в Украине: где и когда

Жителям Харьковской, Сумской и Черниговской областей 9 сентября стоит приготовиться к сильному дождю, грозе и порывам ветра.

Синоптики предупредили о штормовом предупреждении в Украине, пишет УНИАН.

Читайте: Стихия в Крыму: смерчи и потоки, которые смывали людей

– 9 сентября утром в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, днем в большинстве центральных областей сильные дожди, грозы, на Левобережье страны порывы ветра 15-20 м/сек. В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 9 сентября в Харьковской, Сумской и Черниговской областях сильные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, – сообщил Укргидрометцентр.

Ранее Факты ICTV писали, что неподалеку курортного города Бердянск заметили смерч.

Фото: dreamstime.

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