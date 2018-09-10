Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября

Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 10 по 16 сентября 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

Для Овнов начинается довольно сложный период в жизни, вам нужно реально рассчитывать свои силы и возможности.

Вторник окажется достаточно конструктивным днем, когда вы сможете поделиться своими идеями и замыслами, к вам прислушаются и помогут воплотить их в жизнь.

Поэтому на этот день лучше планировать переговоры или совещания. Но не гонитесь за всеми рекордами и, если есть возможность делегировать часть обязанностей коллеге, непременно воспользуйтесь этим. Работа работой, но здоровье важнее.

В среду избегайте споров и не провоцируйте конфликтные ситуации с коллегами и близкими.

Вторая половина недели благоприятна для занятий спортом. Особое внимание стоит уделить питанию – избегайте тяжелой пищи и алкоголя, ведь это может привести к проблемам с пищеварением.

Гороскоп для Тельцов

Эта неделя для вас будет особенно выдающейся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда. Или же вы можете заметить существенные сдвиги на пути к чему-то новому. Если же вы только раздумываете об изменениях, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы и у вас обязательно все получится. В четверг откажитесь от чужих и необязательных дел. В пятницу вы сможете решить самые острые и насущные проблемы. На этой неделе сосредоточьтесь на своей работе и личностном развитии. Вечеринками и шумными компаниями стоит пожертвовать в пользу книг и других учебных материалов.

Гороскоп для Близнецов

Близнецов ожидает разочарование от быстрого успеха, поэтому на этой неделе вам особенно пригодится благоразумие и терпение.

От отчаянных поступков стоит отказаться, так как их последствия могут не только осложнить вам жизнь, но и изменить вашу судьбу не в лучшую сторону.

Аккуратнее работайте с документами, особенно, если от их заполнения зависят финансовые дела.

Расходы будут балансировать на грани, но период на этой неделе нельзя назвать убыточным. Наоборот, если активно ворветесь в работу, то получите больше, чем ожидали.

Выходные проведите за городом и оставьте все рабочие дела на работе. Отдых вам нужен, чтобы восстановить свои силы и уберечь себя от нервных срывов.

Гороскоп для Раков

Раки на этой неделе смогут достаточно легко справиться со всеми делами. Появится возможность пересмотреть свой статус на работе и еще раз обсудить это с заинтересованными людьми.

Эта неделя очень благоприятна для изменений профессии или просто места работы.

Первая половина этой недели очень благоприятна для любых начинаний. Лекции, доклады или мастер-классы дадутся вам удивительно легко и будут иметь хороший результат.

Во вторник или среду посвятите вечер своим друзьям и близким.

В период до 16 сентября Раки будут чувствовать себя комфортно во всех сферах жизни. Проблемы со здоровьем не беспокоят, а финансовое положение стабильно.

Все, что уготовано Ракам судьбой, нужно принимать с благодарностью и не отказывать себе в удовольствии отпраздновать собственные достижения.

Гороскоп для Львов

На этой неделе желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам, еще неизвестно в какие дебри они вас поведут. На работе вам не помешают помощники, качество от этого только выиграет.

Не забывайте, что кроме работы, в вашей жизни есть и другие сферы. Поэтому задержания допоздна не принесут желаемого результата.

Вторая половина недели благоприятна для планирования отдыха, который ожидает вас уже совсем скоро.

Больше времени проводите вместе с вашим любимым человеком, это поможет вам зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением.

Выходные Львам стоит провести дома, без никакой спешки или решения рабочих вопросов. Займитесь работой по дому, кулинарией или просто посмотрите хороший сериал.

Гороскоп для Дев

Неделя с 10 по 16 сентября благоприятный период для внутренней работы и самосовершенствования.

Избавьтесь от сомнений, не позволяйте себе переживать из-за событий, которые от вас не зависят.

В четверг вы можете почувствовать прилив бодрости, что положительно скажется на вашей работоспособности.

Этот день благоприятен для занятий спортом или прогулок на свежем воздухе. Приятные эмоции принесут покупки, встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С финансами у Дев на этой неделе проблем не будет.

В конце недели умерьте свой пыл и амбиции, а свободное время проведите в одиночестве, почитайте, послушайте музыку.

В субботу не спешите принимать серьезные решения в личной сфере.

Гороскоп для Весов

На этой неделе уделите пристальное внимание работе. Возможно, вам придется скорректировать свои планы.

Небрежность и ошибки начальство вам не простит. Стоит проявлять осмотрительность и осторожность как в словах, так и в действиях.

Не обращайте внимание на сплетни в вашем коллективе, есть риск попасть в очень неудобное положение.

В среду определенные обстоятельства могут заставить вас взяться за непривычную работу.

Не переживайте, вы все сделаете на высоком уровне. Вторая половина недели благоприятна для изучения чего-то нового, а также звезды предсказывают успех в экспериментах с внешностью.

На этой неделе не исключена судьбоносная встреча, настоящая любовь или официальное предложение. Не спешите “кричать” всем о своем счастье, оно любит тишину.

Гороскоп для Скорпионов

На этой неделе Скорпионам желательно отправиться в путешествие, вас могут ожидать приключения или таинственные события.

Забудьте хоть на немного о работе и поищите вдохновения, ведь к рабочему выгоранию вам рукой подать.

В понедельник следует защитить себя от лишней работы, тратьте свою энергию и силы рационально. Если есть возможность, обратитесь за помощью к коллегам, или же к вашему партнеру, если это касается домашней работы.

Вы сейчас очень уязвимы, а чрезмерная нагрузка сможет только ухудшить ваше психологическое здоровье.

Выходные проведите в комфорте и покое. Поэтому откажитесь от шумных компаний, займитесь лучше планированием вашей жизни в будущем.

Причем звезды советуют больше писать от руки, это будет иметь больше успеха.

Гороскоп для Стрельцов

Скучать на этой неделе вам не придется! Вся неделя будет очень насыщенной и динамичной.

На работе вы будете проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для вашего финансового положения.

В частности, во второй половине недели ожидается существенное финансовое поступление или возврат долга, вы сможете приобрести товар, о котором давно мечтали.

Неделя подходит для генеральной уборки, работы на даче и поездок. Гороскоп рекомендует проследить за состоянием здоровья, чаще измерять давление и выполнять упражнения для спины.

Этот период очень благоприятен для учебы или освоения новой профессии.

Гороскоп для Козерогов

Причиной неудач на этой неделе может стать ваша излишняя доверчивость к информации, полученной во вторник.

Кроме того, вы слишком долго вели себя по правилам, так что теперь пора дать выход внутреннему напряжению.

Но сделать это надо так, чтобы никто из окружающих не пострадал. Совсем отпускать тормоза и терять контроль все же не стоит.

На работе вам потребуется максимальная собранность. Вам просто необходимо мобилизоваться и работать даже больше, чем обычно.

Однако постарайтесь не зацикливаться на какой-либо проблеме, иначе от этого окажутся заброшенными другие сферы жизни.

Выходные принесут приятные сюрпризы для одиноких Козерогов. Чувство влюбленности поглотит вас с головой, а романтические свидания принесут массу энергии и силы на новые свершения.

Гороскоп для Водолеев

На этой неделе от вашей ответственности зависит деловой успех. Отношения с партнерами будут неоднозначными.

Однако ситуация позволит упорядочить деловые связи и корректировать недельную нагрузку на работе.

Если в вашем окружении есть люди, которым вы не доверяете, то разорвать отношения стоит в первой половине недели.

Гороскоп обещает Водолеям прилив сил и вдохновения в творчестве. Задатки, имеющиеся с детства, не пройдут бесследно.

В пятницу атмосфера душевного комфорта располагает к тому, чтобы немного полениться, как раз в этот момент вас может посетить интересная идея.

Поделиться новостями о последних событиях в жизни вам удастся в субботу в кругу друзей.

Гороскоп для Рыб

На этой неделе вы будете находиться в хорошем настроении, благодаря чему все намеченное будет выходить практически с первого раза.

Если вы приложите определенные усилия, то препятствий в достижении целей не возникнет. Это касается и профессиональной, и личной сферы.

Во второй половине недели появится возможность реализовать свои желания и сделать ответственные шаги.

Ваша способность находить правильные решения и своевременная поддержка близких людей помогут создать отличные предпосылки для будущего успеха.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете.

После такого откровенного разговора ваши отношения станут только крепче и надежнее.