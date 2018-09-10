Рош ха-Шана 2018: что за праздник и при чем здесь Украина

Праздник Рош ха-Шана или иудейский Новый год у большинства украинцев ассоциируется с массовым паломничеством хасидов в Умань Черкасской области. Почему они празднуют его осенью и стараются попасть в эти дни именно в Украину – в материале Фактов ICTV.

В Украину на Рош ха-Шана уже прибыли почти 28 тыс. паломников.

Празднование Нового 5778-го года за иудейским календарем началось 9 сентября и продлится три дня.

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Почему иудеи празднуют Рош ха-Шана осенью

Дни празднования еврейского Нового года называются Рош ха-Шана, что в переводе с иврита означает “голова года”.

Евреи живут по лунно-солнечному календарю, поэтому их праздники являются подвижными относительно григорианского календаря.

В 2018 году иудеи встречают уже 5778-й год – с 9 по 11 сентября.

Рош ха-Шана приходится на начало тишрея – седьмого месяца еврейского календаря.

Считается, что Бог сотворил мир именно в седьмой месяц. Потому с него и ведется летоисчисление.

Стоит также отметить, что Рош ха-Шана является особенным днем не только потому, что это один из главных еврейских праздников, но и потому, что именно в этот день проходит Высший Суд – то есть решается судьба всего живого в этом мире на будущий год.

В еврейский новый год необходимо трубить в шофар – специальный бараний рог, который своим звучанием призывает евреев раскаяться в день Суда, а также знаменует власть Бога над творениями в новом году.

Фото: ujew.com.ua

Почему хасиды едут на Новый год в Умань

В Умани находится одна из самых почитаемых святынь для хасидов – могила одного из основателей хасидизма (течение иудаизма) цадика Раби Нахмана.

Хасиды-паломники считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на могиле Нахмана, полагая, что встреча Нового года у его могилы сделает следующий год счастливее и успешнее.

Еще одним популярным для хасидов местом в Умани являются озера. Там устраиваются голые купания. По поверьям, в этих водах хасид должен смыть с себя все грехи, которые накопил за год. И холодная вода для этого не помеха. Немало паломников сбрасывают всю одежду и погружаются в прохладную, но очистительную воду. Здесь же хасиды молятся, поют и танцуют.

Что касается других иудеев – они обходятся без паломничества в Умань.

Традиции и запреты на Рош ха-Шана

Все еврейские праздники наступают не утром после восхода солнца, а вечером предыдущего дня. Они верят, что именно в этот момент захода солнца зарождается новый день.

В эти праздничные дни евреи молятся и просят прощения у родственников за причиненные обиды. Также они обращают внимание на всевозможные знамения.

А еще иудеи просто обязаны на Рош ха-Шана веселиться.

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За праздничным столом евреи сначала произносят благословение над вином (кидуш), далее происходит ритуальное омовение рук, после этого благословляют хлеб (хал), и только потом приступают к трапезе.

Кстати, у евреев традиционный фрукт для этого праздника – это гранат, но его можно заменить яблоками. Не обойтись и без меда – чтобы следующий год был сладким.

А хлеб должен быть в форме венка, что означает цикличность времени.

Если на Рош ха-Шана готовят рыбу, подают непременно с головой, чтобы “быть во главе, а не в хвосте”.

На Новый год евреям запрещено есть горькую и кислую пищу, чтобы следующий год не стал годом горести и беды.

Под запретом и орехи. Это слово на иврите означает “грех”. А о грехе упоминать в эти дни нельзя.

Конечно, это не все обычаи – их гораздо больше, и все они, в основном, основываются на употреблении в пищу тех продуктов, названия которых означают что-то доброе.

К слову, Факты ICTV также подготовили список лучших мероприятий сентября.

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