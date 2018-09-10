Церковные праздники – календарь на год (ИНФОГРАФИКА)

Календарь церковных праздников состоит из переходных и непереходных важных православных дат. Факты ICTV собрали для вас все воедино, чтобы вы ничего не пропустили в следующем году.
Церковный православный календарь состоит из Двунадесятых (переходящих и непереходящих) и Великих праздников, даты празднования которых не меняются.
Переходящие праздники ежегодно смещаются в церковном календаре. Начало и окончание поста, а также дни переходящих праздников считают от даты празднования Пасхи (эта дата также плавает в календаре). Переходящие праздники в нашем календаре обозначены звездочкой*.
Непереходящие праздники отмечаются по Юлианскому календарю, который имеет расхождение с Григорианским календарем на 13 дней.
Пасху всегда записывают отдельно, поскольку эта дата является наиболее значимой для всех христиан.
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Январь 2018
- 6 января – окончания Рождественского многодневного поста, Сочельник
- 7 января – Рождество Христово
- с 7 января по 17 января – Святки
- 14 января – Обрезание Господне
- 18 января – Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления (однодневный пост)
- 19 января – Богоявление или Крещение Господне
- 24 января – однодневный пост
- 25 января – День памяти великомученицы Татьяны или Татьянин день
- 26 января – однодневный пост
- 29 января – начало недели Мытаря и Фарисея
Февраль 2018
- 3 февраля – окончания недели Мытаря и Фарисея
- 7 февраля – однодневный пост
- 9 февраля – однодневный пост
- 10 февраля – Мясопустная суббота или Вселенская родительская суббота
- с 12 по 18 февраля* – Сырная неделя или Масленица
- 15 февраля – Сретение Господне
- 18 февраля – Прощеное воскресенье
- 19 февраля – Начало Великого поста
Март 2018
- 3 марта – суббота второй седмицы Великого многодневного поста
- 9 марта – Обретение главы Иоанна Предтечи
- 10 марта – суббота третьей седмицы строгого Великого поста
- 17 марта – суббота четвертой седмицы Великого поста
- 31 марта – Лазарева суббота
Апрель 2018
- 1 апреля* – Вход Господень в Иерусалим
- 7 апреля – окончание Великого поста
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
- 8 апреля* – Пасха или Светлое Воскресение Христово
- с 8 по 14 апреля – Пасхальная седмица или сплошная Светлая седмица
- 17 апреля – Радоница, особый день поминовения усопших
- 18 апреля – однодневный пост
- 20 апреля – однодневный пост
- 25 апреля – однодневный пост
- 27 апреля – однодневный пост
Май 2018
- 2 мая – однодневный пост
- 4 мая – однодневный пост
- 9 мая – День поминовения усопших воинов
- 9 мая – однодневный пост
- 11 мая – однодневный пост
- 16 мая – однодневный пост
- 17 мая* – Вознесение Господне
- 18 мая – однодневный пост
- 23 мая – однодневный пост
- 25 мая – однодневный пост
- 26 мая – Троицкая суббота
- 27 мая* – Святая Троица или Пятидесятница
- 28 мая – Духов день
- 28 мая – начало Троицкой сплошной седмицы
- 31 мая – Невская троица
Июнь 2018
- 3 июня – окончания Троицкой сплошной седмицы
- 4 июня – начало многодневного Петрова поста
- 7 июня – третье обретение главы Иоанна Предтечи
Июль 2018
- 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день
- 8 июля – День Петра и Хавронии
- 11 июля – окончание многодневного Петрова поста
- 12 июля – День святых апостолов Петра и Павла
- 13 июля – однодневный пост
- 18 июля – однодневный пост
- 20 июля – однодневный пост
- 25 июля – однодневный пост
- 27 июля – однодневный пост
Август 2018
- 1 августа – однодневный пост
- 2 августа – Ильин день
- 3 августа – однодневный пост
- 8 августа – однодневный пост
- 10 августа – однодневный пост
- с 14 по 27 августа – Успенский многодневный пост
- 14 августа – Медовый Спас или Маковей
- 19 августа – Преображение Господне
- 19 августа – Яблочный Спас
- 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
- 29 августа – Ореховый Спас
- 29 августа – однодневный пост
- 31 августа – однодневный пост
Сентябрь 2018
- 5 сентября – однодневный пост
- 7 сентября – однодневный пост
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи (однодневный пост)
- 12 сентября – однодневный пост
- 14 сентября – однодневный пост
- 19 сентября – однодневный пост
- 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
- 26 сентября – однодневный пост
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня (однодневный пост)
- 28 сентября – однодневный пост
Октябрь 2018
- 3 октября – однодневный пост
- 5 октября – однодневный пост
- 8 октября – День памяти преподобного Сергия
- 10 октября – однодневный пост
- 12 октября – однодневный пост
- 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
- 17 октября – однодневный пост
- 19 октября – однодневный пост
- 24 октября – однодневный пост
- 26 октября – однодневный пост
- 31 октября – однодневный пост
Ноябрь 2018
- 2 ноября – однодневный пост
- 3 ноября – Димитриевская суббота
- 7 ноября – однодневный пост
- 9 ноября – однодневный пост
- 14 ноября – однодневный пост
- 16 ноября – однодневный пост
- 21 ноября – Михайлов день
- 21 ноября – однодневный пост
- 23 ноября – однодневный пост
- 28 ноября – начало многодневного Рождественского поста
Декабрь 2018
- 4 декабря – Введение Пресвятой Богородицы во храм
- 19 декабря – Николин день
- 25 декабря – Спиридон
- 25 декабря – Католическое Рождество
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