Церковные праздники – календарь на год (ИНФОГРАФИКА)

Календарь церковных праздников состоит из переходных и непереходных важных православных дат. Факты ICTV собрали для вас все воедино, чтобы вы ничего не пропустили в следующем году.

Церковный православный календарь состоит из Двунадесятых (переходящих и непереходящих) и Великих праздников, даты празднования которых не меняются.

Переходящие праздники ежегодно смещаются в церковном календаре. Начало и окончание поста, а также дни переходящих праздников считают от даты празднования Пасхи (эта дата также плавает в календаре). Переходящие праздники в нашем календаре обозначены звездочкой*.

Непереходящие праздники отмечаются по Юлианскому календарю, который имеет расхождение с Григорианским календарем на 13 дней.

Пасху всегда записывают отдельно, поскольку эта дата является наиболее значимой для всех христиан.

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Январь 2018

6 января – окончания Рождественского многодневного поста, Сочельник

– окончания Рождественского многодневного поста, Сочельник 7 января – Рождество Христово

– с 7 января по 17 января – Святки

– Святки 14 января – Обрезание Господне

– Обрезание Господне 18 января – Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления (однодневный пост)

– Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления (однодневный пост) 19 января – Богоявление или Крещение Господне

– 24 января – однодневный пост

– однодневный пост 25 января – День памяти великомученицы Татьяны или Татьянин день

– День памяти великомученицы Татьяны или Татьянин день 26 января – однодневный пост

– однодневный пост 29 января – начало недели Мытаря и Фарисея

Февраль 2018

3 февраля – окончания недели Мытаря и Фарисея

– окончания недели Мытаря и Фарисея 7 февраля – однодневный пост

– однодневный пост 9 февраля – однодневный пост

– однодневный пост 10 февраля – Мясопустная суббота или Вселенская родительская суббота

– Мясопустная суббота или Вселенская родительская суббота с 12 по 18 февраля * – Сырная неделя или Масленица

– Сырная неделя или Масленица 15 февраля – Сретение Господне

– Сретение Господне 18 февраля – Прощеное воскресенье

– 19 февраля – Начало Великого поста

Март 2018

3 марта – суббота второй седмицы Великого многодневного поста

– суббота второй седмицы Великого многодневного поста 9 марта – Обретение главы Иоанна Предтечи

– 10 марта – суббота третьей седмицы строгого Великого поста

– суббота третьей седмицы строгого Великого поста 17 марта – суббота четвертой седмицы Великого поста

– суббота четвертой седмицы Великого поста 31 марта – Лазарева суббота

Апрель 2018

1 апреля * – Вход Господень в Иерусалим

– Вход Господень в Иерусалим 7 апреля – окончание Великого поста

– окончание Великого поста 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

– Благовещение Пресвятой Богородицы 8 апреля * – Пасха или Светлое Воскресение Христово

– с 8 по 14 апреля – Пасхальная седмица или сплошная Светлая седмица

– Пасхальная седмица или сплошная Светлая седмица 17 апреля – Радоница, особый день поминовения усопших

– Радоница, особый день поминовения усопших 18 апреля – однодневный пост

– однодневный пост 20 апреля – однодневный пост

– однодневный пост 25 апреля – однодневный пост

– однодневный пост 27 апреля – однодневный пост

Май 2018

2 мая – однодневный пост

– однодневный пост 4 мая – однодневный пост

– однодневный пост 9 мая – День поминовения усопших воинов

– День поминовения усопших воинов 9 мая – однодневный пост

– однодневный пост 11 мая – однодневный пост

– однодневный пост 16 мая – однодневный пост

– однодневный пост 17 мая * – Вознесение Господне

– 18 мая – однодневный пост

– однодневный пост 23 мая – однодневный пост

– однодневный пост 25 мая – однодневный пост

– однодневный пост 26 мая – Троицкая суббота

– Троицкая суббота 27 мая * – Святая Троица или Пятидесятница

– 28 мая – Духов день

– Духов день 28 мая – начало Троицкой сплошной седмицы

– начало Троицкой сплошной седмицы 31 мая – Невская троица

Июнь 2018

3 июня – окончания Троицкой сплошной седмицы

– окончания Троицкой сплошной седмицы 4 июня – начало многодневного Петрова поста

– начало многодневного Петрова поста 7 июня – третье обретение главы Иоанна Предтечи

Июль 2018

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день

– Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день 8 июля – День Петра и Хавронии

– День Петра и Хавронии 11 июля – окончание многодневного Петрова поста

– окончание многодневного Петрова поста 12 июля – День святых апостолов Петра и Павла

– 13 июля – однодневный пост

– однодневный пост 18 июля – однодневный пост

– однодневный пост 20 июля – однодневный пост

– однодневный пост 25 июля – однодневный пост

– однодневный пост 27 июля – однодневный пост

Август 2018

1 августа – однодневный пост

– однодневный пост 2 августа – Ильин день

3 августа – однодневный пост

– однодневный пост 8 августа – однодневный пост

– однодневный пост 10 августа – однодневный пост

– однодневный пост с 14 по 27 августа – Успенский многодневный пост

– Успенский многодневный пост 14 августа – Медовый Спас или Маковей

– 19 августа – Преображение Господне

– 19 августа – Яблочный Спас

– Яблочный Спас 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

– 29 августа – Ореховый Спас

– Ореховый Спас 29 августа – однодневный пост

– однодневный пост 31 августа – однодневный пост

Сентябрь 2018

5 сентября – однодневный пост

– однодневный пост 7 сентября – однодневный пост

– однодневный пост 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи (однодневный пост)

– Усекновение главы Иоанна Предтечи (однодневный пост) 12 сентября – однодневный пост

– однодневный пост 14 сентября – однодневный пост

– однодневный пост 19 сентября – однодневный пост

– однодневный пост 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

– Рождество Пресвятой Богородицы 26 сентября – однодневный пост

– однодневный пост 27 сентября – Воздвижение Креста Господня (однодневный пост)

– (однодневный пост) 28 сентября – однодневный пост

Октябрь 2018

3 октября – однодневный пост

– однодневный пост 5 октября – однодневный пост

– однодневный пост 8 октября – День памяти преподобного Сергия

– День памяти преподобного Сергия 10 октября – однодневный пост

– однодневный пост 12 октября – однодневный пост

– однодневный пост 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

– 17 октября – однодневный пост

– однодневный пост 19 октября – однодневный пост

– однодневный пост 24 октября – однодневный пост

– однодневный пост 26 октября – однодневный пост

– однодневный пост 31 октября – однодневный пост

Ноябрь 2018

2 ноября – однодневный пост

– однодневный пост 3 ноября – Димитриевская суббота

– Димитриевская суббота 7 ноября – однодневный пост

– однодневный пост 9 ноября – однодневный пост

– однодневный пост 14 ноября – однодневный пост

– однодневный пост 16 ноября – однодневный пост

– однодневный пост 21 ноября – Михайлов день

– Михайлов день 21 ноября – однодневный пост

– однодневный пост 23 ноября – однодневный пост

– однодневный пост 28 ноября – начало многодневного Рождественского поста

Декабрь 2018

4 декабря – Введение Пресвятой Богородицы во храм

– 19 декабря – Николин день

– Николин день 25 декабря – Спиридон

– Спиридон 25 декабря – Католическое Рождество

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