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Церковные праздники – календарь на год (ИНФОГРАФИКА)

Календарь церковных праздников состоит из переходных и непереходных важных православных дат. Факты ICTV собрали для вас все воедино, чтобы вы ничего не пропустили в следующем году.

Церковный православный календарь состоит из Двунадесятых (переходящих и непереходящих) и Великих праздников, даты празднования которых не меняются.

Переходящие праздники ежегодно смещаются в церковном календаре. Начало и окончание поста, а также дни переходящих праздников считают от даты празднования Пасхи (эта дата также плавает в календаре). Переходящие праздники в нашем календаре обозначены звездочкой*.

Непереходящие праздники отмечаются по Юлианскому календарю, который имеет расхождение с Григорианским календарем на 13 дней.

Пасху всегда записывают отдельно, поскольку эта дата является наиболее значимой для всех христиан.

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Январь 2018

  • 6 января – окончания Рождественского многодневного поста, Сочельник
  • 7 январяРождество Христово
  • с 7 января по 17 января – Святки
  • 14 января – Обрезание Господне
  • 18 января – Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления (однодневный пост)
  • 19 январяБогоявление или Крещение Господне
  • 24 января – однодневный пост
  • 25 января – День памяти великомученицы Татьяны или Татьянин день
  • 26 января – однодневный пост
  • 29 января – начало недели Мытаря и Фарисея

Февраль 2018

  • 3 февраля – окончания недели Мытаря и Фарисея
  • 7 февраля – однодневный пост
  • 9 февраля – однодневный пост
  • 10 февраля – Мясопустная суббота или Вселенская родительская суббота
  • с 12 по 18 февраля* – Сырная неделя или Масленица
  • 15 февраля – Сретение Господне
  • 18 февраляПрощеное воскресенье
  • 19 февраля – Начало Великого поста

Март 2018

  • 3 марта – суббота второй седмицы Великого многодневного поста
  • 9 мартаОбретение главы Иоанна Предтечи
  • 10 марта – суббота третьей седмицы строгого Великого поста
  • 17 марта – суббота четвертой седмицы Великого поста
  • 31 марта – Лазарева суббота

Апрель 2018

  • 1 апреля* – Вход Господень в Иерусалим
  • 7 апреля – окончание Великого поста
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 8 апреля* – Пасха или Светлое Воскресение Христово
  • с 8 по 14 апреля – Пасхальная седмица или сплошная Светлая седмица
  • 17 апреля – Радоница, особый день поминовения усопших
  • 18 апреля – однодневный пост
  • 20 апреля – однодневный пост
  • 25 апреля – однодневный пост
  • 27 апреля – однодневный пост

Май 2018

  • 2 мая – однодневный пост
  • 4 мая – однодневный пост
  • 9 мая – День поминовения усопших воинов
  • 9 мая – однодневный пост
  • 11 мая – однодневный пост
  • 16 мая – однодневный пост
  • 17 мая*Вознесение Господне
  • 18 мая – однодневный пост
  • 23 мая – однодневный пост
  • 25 мая – однодневный пост
  • 26 мая – Троицкая суббота
  • 27 мая*Святая Троица или Пятидесятница
  • 28 мая – Духов день
  • 28 мая – начало Троицкой сплошной седмицы
  • 31 мая – Невская троица

Июнь 2018

  • 3 июня – окончания Троицкой сплошной седмицы
  • 4 июня – начало многодневного Петрова поста
  • 7 июня – третье обретение главы Иоанна Предтечи

Июль 2018

  • 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день
  • 8 июля – День Петра и Хавронии
  • 11 июля – окончание многодневного Петрова поста
  • 12 июляДень святых апостолов Петра и Павла
  • 13 июля – однодневный пост
  • 18 июля – однодневный пост
  • 20 июля – однодневный пост
  • 25 июля – однодневный пост
  • 27 июля – однодневный пост

Август 2018

  • 1 августа – однодневный пост
  • 2 августа – Ильин день
  • 3 августа – однодневный пост
  • 8 августа – однодневный пост
  • 10 августа – однодневный пост
  • с 14 по 27 августа – Успенский многодневный пост
  • 14 августаМедовый Спас или Маковей
  • 19 августаПреображение Господне
  • 19 августа – Яблочный Спас
  • 28 августаУспение Пресвятой Богородицы
  • 29 августа – Ореховый Спас
  • 29 августа – однодневный пост
  • 31 августа – однодневный пост

Сентябрь 2018

  • 5 сентября – однодневный пост
  • 7 сентября – однодневный пост
  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи (однодневный пост)
  • 12 сентября – однодневный пост
  • 14 сентября – однодневный пост
  • 19 сентября – однодневный пост
  • 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
  • 26 сентября – однодневный пост
  • 27 сентябряВоздвижение Креста Господня (однодневный пост)
  • 28 сентября – однодневный пост

Октябрь 2018

  • 3 октября – однодневный пост
  • 5 октября – однодневный пост
  • 8 октября – День памяти преподобного Сергия
  • 10 октября – однодневный пост
  • 12 октября – однодневный пост
  • 14 октябряПокров Пресвятой Богородицы
  • 17 октября – однодневный пост
  • 19 октября – однодневный пост
  • 24 октября – однодневный пост
  • 26 октября – однодневный пост
  • 31 октября – однодневный пост

Ноябрь 2018

  • 2 ноября – однодневный пост
  • 3 ноября – Димитриевская суббота
  • 7 ноября – однодневный пост
  • 9 ноября – однодневный пост
  • 14 ноября – однодневный пост
  • 16 ноября – однодневный пост
  • 21 ноября – Михайлов день
  • 21 ноября – однодневный пост
  • 23 ноября – однодневный пост
  • 28 ноябряначало многодневного Рождественского поста

Декабрь 2018

  • 4 декабряВведение Пресвятой Богородицы во храм
  • 19 декабря – Николин день
  • 25 декабря – Спиридон
  • 25 декабря – Католическое Рождество

Ранее Факты ICTV писали, что выходные на Новый год в Украине продлятся 3 дня. А всего в январе 10 выходных: какие – смотрите здесь. 

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