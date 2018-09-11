Умеете ли вы экономить: 7 советов, как дожить до зарплаты

Вопрос, когда не хватает денег до зарплаты, возникает у тех, кто совершенно не дружит с планированием личного финансового бюджета.

Из-за непонимания ситуации со своими доходами и расходами, люди могут тратить больше, чем зарабатывают и из-за этого попадать в неловкие ситуации, когда нужно дожить до зарплаты с минимальными ресурсами. Бывают также и форс-мажоры, которые бьют по карману и комфорту тем людям, кто не умеет создавать для себя финансовую подушку безопасности. В любом случае, в затруднение с деньгами может попасть абсолютно любой человек, когда нужно в экстренном режиме научиться экономить. С нашими советами сделать это будет проще.

Возможно, денег не так и мало

Приятная и знакомая для многих ситуация, когда в кармане джинсов или рубашки, которую давно не надевали, неожиданно обнаруживается “сотка”. Таких злачных мест в доме может быть гораздо больше, просто вы могли забыть, что когда-то туда клали деньги. Проверьте все возможные места. Сумма, которая ранее казалась вам мелочью, поможет приобрести продукты, которые будут как нельзя более кстати в ситуации, когда нужно прожить до зарплаты.

Иду пешком – экономлю деньги

Этот совет будет полезен тем, кто живет от работы на расстоянии не более 5 км. Ходите туда и обратно пешком. Отказаться от общественного транспорта, особенно в теплые периоды года – это, во-первых, экономия, а, во-вторых – польза для здоровья.

Владельцам же автомобилей, которым не хватает денег до зарплаты, необходимо…нет-нет – ни в коем случае не продавать машину, а просто оставить ее на время без движения. Добраться до работы вам поможет более дешевый городской транспорт. Как вариант, узнать ежедневный маршрут коллег на автомобилях и попросить их подвозить вас.

Ревизия холодильника, или Прощай, кафе

Не хватает денег до зарплаты – время включать “режим повара”. Лобстеры, креветки и фуа-гра оставляем в фантазии до лучших времен, у нашего повара сейчас будет другая задача. Если правильно использовать все остатки в холодильнике, то легко может получиться эконом-меню, еды в котором хватит на целую неделю. Уже запылилась в тумбочке пачка нелюбимой гречки, вот и настало ее время. Завтра стоит взять обед на работу из дому, а столовую на время для себя “закрыть”. Потратить деньги на приготовления еды дома дешевле, чем заказать бизнес-ланч.

Понятное дело, что чашечка кофе в любимой кофейне также оставляем до следующей зарплаты. Важно помнить, что себестоимость у капучино примерно в десять раз ниже, чем его цена в кафе. Отказываться от кофе, если вы его так любите, не стоит. Возможно, вы раньше не замечали прекрасную кофеварку в своем офисе.

В магазин по-новому

Если в холодильнике “паук повесился” и в магазин все же придется идти, в этом случае тоже есть замечательный выход. Щелкаем пальцами и забываем про рекламу. Чтобы хорошо сэкономить деньги до зарплаты, необходимо полностью отказаться от известных брендов еды. Разрекламированные товары – это теперь не для нас. Плюсы – не только максимальная экономия, но и возможность найти для себя продукт, который будет более по вкусу, хотя и дешевле.

Известно, что скидочные карты супермаркеты выпускают для того, чтобы стимулировать людей тратить больше. Однако с грамотным подходом экономия с помощью купонов на скидку может помочь дожить до зарплаты. Также можно вспомнить про кешбэк по кредитным картам, ведь вполне вероятно, что вы уже много потратили, но так и не воспользовались баллами, которые вернулись на личный счет. Пришло время со всем этим разобраться.

Бесплатные развлечения и досуг, которые приносит деньги

Многие думают, что если денег до зарплаты осталось только на еду, то на развлечениях можно поставить крест. Но это точно заблуждение. Ярмарки, выставки, экспозиции, концерты, спектакли – все это можно посещать абсолютно бесплатно. В соцсетях сейчас легко найти точную дату события по личному настроению и посетить его, не имея денег.

Не хочется куда-то идти или мероприятие слишком далеко – есть идея, как развлечься дома и заодно заработать. У каждого есть полки, а то и целые кладовые с ненужными вещами. Настало время все это разобрать и что-то продать. Старый мобильный телефон, разобранный компьютер, платье, кресло – все это с легкостью и в короткий срок продается в интернете.

Онлайн кредит – быстро и надежно

Самый простой способ, который позволит вам, не меняя привычного образа жизни, получить необходимые деньги до зарплаты – это, конечно же, взять кредит онлайн. На примере лидера на рынке микрокредитов — компании Moneyveo можно увидеть, что для решения своих финансовых проблем человеку не нужно даже выходить из дому, а деньги зачислят на кредитную карту в течении 2-х минут. При этом Moneyveo принимает заявки и выдает займы круглосуточно.

Не всем удобно в подобных ситуациях с нехваткой средств до зарплаты просить о займе у родителей или коллег . В этом случае кредит онлайн идеально подойдет людям, которые хотели бы без лишнего шума решить денежный вопрос. К примеру, в компании Moneyveo действует полная конфиденциальность: никто не позвонит поручителям или родственникам.

Если выбираете подобный вариант, главное здесь обратить внимание на условия возврата и сумму процентов за пользование средствами. К примеру, первый кредит у лидера на рынке микрокредитов — компании Moneyveo выдается всего под 0,01% в день. При этом человек может взять 3500 грн на 30 дней для легкого решения проблемы с деньгами до зарплаты.

Думайте о будущем: деньги любят счет

Если не считать деньги – то их не насобирать. Есть много разных методов того, как организовать распределение своих средств. Например, довольно известный метод конвертов – когда под каждую большую покупку или категорию покупок создается определенный конверт и в него откладываются деньги. Таким образом, можно всегда иметь подушку безопасности.

В более современном варианте сохранить деньги на “черный день” может помочь сервис “копилка”. Такую услугу сейчас предлагают почти все банки, и это позволит вам не засунуть руки туда, где лежат деньги.

Желаем вам после этих советов навсегда забыть о ситуации, когда не хватает денег до зарплаты!