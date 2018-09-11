Гороскоп на сегодня, 11 сентября

День вполне можно провести активно, особенно вторую половину.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Сегодня, 11 сентября, хороши физические нагрузки, садоводство и посадка растений, можно посвятить время не только работе, но и хобби или познанию чего-то нового. Ручное ремесло весьма кстати.

А если вы мечтали освоить гончарное искусство или какую-то другую деятельность, связанную с ручным трудом, то сегодня — очень благоприятный для этого день. Концентрация ума и логическое мышление могут быть на высоком уровне.

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Для деятельности, связанной с покупками и продажами, лучше использовать вторую половину дня.

Благоприятно: стрижка волос.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.