Когда люди заселят Марс и смогут ли дышать без скафандров

Идеи колонизации Марса, ближайшие космические перспективы человечества и как фантастический сценарий сделать реальностью – в материале Фактов ICTV.

Накануне Киев посетил американский инженер, публицист и основатель Марсианского сообщества Роберт Зубрин. Ученый встретился с украинскими поклонниками идеи колонизации Красной планеты и рассказал им о ближайших космических перспективах человечества. Зубрин убежден: нам по силам не только долететь до соседней планеты для ее исследования, но и построить там первые внеземные колонии. А потом американец верит даже в трансформацию планеты – чтобы сделать Марс вторым домом для человечества вне Земли. О том, как такой фантастический сценарий может сделать реальностью, Зубрин рассказал Фактам ICTV.

Фото предоставлено HUB 4.0.

– По Вашему прогнозу, когда люди впервые полетят на Марс?

– Я надеюсь, что первые люди на Марсе будут уже через десять лет – в 2020 году.

– Что человечество должно сделать, чтобы достичь этой цели? Проблемы следует преодолеть?

– Главная проблема – дешевый выход на орбиту. Именно этим сейчас и занимается Маск и другие энтузиасты. Считаю, что даже если SpaceХ Маска обанкротится, его дело продолжат другие компании. Потому что Маск задал хороший темп – космическая революция будет продолжаться.

Кроме того, нам понадобится много систем для поддержания жизни первых колонизаторов Марса, компактных ядерных реакторов для доставки на планету, оборудование для производства ракетного топлива на Марсе, исследования планеты, буровых установок … Возникает немало вызовов, но они в основном инженерного, а не научного характера. Именно поэтому я уверен, что их мы сможем решить в течение следующего десятилетия и оказаться на Марсе к 2030-му.

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– Почему для человечества так важно колонизировать Марс?

– Прежде всего людям важно узнать происхождение и возможное многообразие жизни во Вселенной, закономерности ее возникновения. Ранний Марс был очень похож на раннюю Землю. Поэтому интересно, была ли на планете жизнь? Есть ли оно сейчас?

Кроме того, колонизация Марса – это вызов для землян. Мы, как цивилизация, нуждаемся в новом витке развития, росте, выходе на качественно новый уровень – межпланетного вида. Это поможет решить и проблемы на самой Земле. Ведь марсианская программа будет стимулировать все страны мира к развитию. Мы будем нуждаться в сотни тысячах, даже миллионах новых ученых, инженерах, пилотах, врачях и тому подобное. Все эти вызовы будут двигать общество вперед!

– Сколько времени нужно на колонизацию Марса?

– Думаю, первоначальное исследование планеты займет десятилетия. Уже через 20 лет человечество построит на Марсе свои первые колонии. А за 30 лет, надеюсь, на Красной планете будут расти первые поколения людей, рожденных за пределами Земли. Появится новое общество! И это разделит историю человечества на “до” и “после” колонизации другой планеты. Это станет точкой отсчета. Возможно, за 500 лет после колонизации Марса во Вселенной будет сразу несколько цивилизаций человеческой расы и мы сможем покорять не только соседние планеты, но и другие галактики. Марс – это первый шаг к становлению человечества, как мультипланетного космического вида. Но все люди будут помнить первый шаг на этом пути – полет с Земли на Марс.

Когда-то Марс был теплее. И мы можем снова сделать его таким. В свое время жизнь изменила Землю. Теперь же человечество может повторить это на другой планете … Марсианским воздухом можно будет дышать.

– Но смогут ли люди изменить атмосферу Марса и сделать ее похожей на земную?

– Да, это природа жизни – трансформировать среду. Наша Земля – яркий пример. Жизнь разительно изменила Землю. Кислород в нашей атмосфере образовался в процессе – благодаря жизнедеятельности растений. Та же история и с почвой – она образовалась благодаря живым организмам. Этого всего не было на ранних стадиях развития нашей родной планеты.

– То есть в будущем люди смогут жить на Марсе без скафандров и дышать марсианским воздухом?

– Да, однажды это станет возможным. Это займет много времени, но это возможно. Однажды марсианским воздухом можно будет дышать. Если человечество сможет извлечь из почвы достаточно углекислого газа и благодаря парниковому эффекту нагреть планету. Впоследствии будет возможность растопить марсианскую лед и образовать реки и моря, тогда там будут формироваться облака и падать дожди, а это – четкая перспектива для озеленения планеты и выработки кислорода. Это может занять сотни лет, но это вполне возможно. Я верю, что это произойдет. И в этом случае люди станут посланниками жизни в новые миры.

Алексей Савицкий