Лабрадор спас хозяина от 50 лет тюрьмы

Американца Джошуа Хорнера посадили на 50 лет за сексуальное насилие, но от срока мужчину спас пес.

Об этом сообщил New York Post.

Жителя города Рэдмонд, штат Орегон, работавшего сантехником, осудили на 50 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Пострадавшая в суде заявила, что мужчина убил ее собаку Люси, запугивая ее и принуждая к сексу.

Практически через год новый окружной прокурор Джон Хаммель согласился выслушать доводы Хорнера о своей невиновности. Мужчина утверждал, что не убивал пса и просил разыскать животное. Собака была помесью черного лабрадора и имела отличительные черты.

Люси обнаружили в Портленде живой и невредимой. Это стало доказательством, что пострадавшая соврала в суде. Хорнера, начавшего отбывать срок, выпустили на свободу, но дело рассмотрят заново.

Прокурор заявил, что не может отрицать факта сексуального насилия, но жертва отказывается сотрудничать с полицией, не приходит в суд и убегает от следователей.

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