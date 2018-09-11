Заснувший в полете пилот испугал пассажиров

Пилот проспал около часа, надел форму и отправился в кабину пилотов.

Пассажиры самолета авиакомпании United Airlines были шокированы, когда увидели, как пилот их самолета заснул в бизнес-классе, переодевшись в обычную одежду. Об этом сообщает Daily Mail.

Командир воздушного судна совершал семичасовой перелет из Ньюарка (США) в Глазго (Шотландия) и решил немного подремать во время полета. Один из пассажиров сфотографировал спящего пилота, рядом с которым лежала его сложенная форма.

– Когда он проснулся, он снова надел униформу и собрался обратно в кабину пилотов, — рассказал мужчина.

Он также уточнил, что пилот спал час или полтора.

Читайте: Лабрадор спас хозяина от 50 лет тюрьмы

Представитель авиакомпании прокомментировал ситуацию и сказал, что пилоты имеют право отдохнуть во время длительного перелета, и в этом нет никакого нарушения.

Напомним, в аэропорту Нью-Йорка изолировали самолет, в котором стало плохо 100 пассажирам.

Фото: UGC, dailyrecord.co.uk