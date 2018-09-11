PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Заснувший в полете пилот испугал пассажиров/

Заснувший в полете пилот испугал пассажиров

Пилот проспал около часа, надел форму и отправился в кабину пилотов.

Пассажиры самолета авиакомпании United Airlines были шокированы, когда увидели, как пилот их самолета заснул в бизнес-классе, переодевшись в обычную одежду. Об этом сообщает Daily Mail.

Командир воздушного судна совершал семичасовой перелет из Ньюарка (США) в Глазго (Шотландия) и решил немного подремать во время полета. Один из пассажиров сфотографировал спящего пилота, рядом с которым лежала его сложенная форма.

– Когда он проснулся, он снова надел униформу и собрался обратно в кабину пилотов, — рассказал мужчина.

Он также уточнил, что пилот спал час или полтора.

Читайте: Лабрадор спас хозяина от 50 лет тюрьмы

Представитель авиакомпании прокомментировал ситуацию и сказал, что пилоты имеют право отдохнуть во время длительного перелета, и в этом нет никакого нарушения.

Напомним, в аэропорту Нью-Йорка изолировали самолет, в котором стало плохо 100 пассажирам.

Фото: UGC, dailyrecord.co.uk

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Літак Мрія
Украинская Мрия установила новый рекорд
Ryanair
Ryanair запустит 7 рейсов из Польши в Украину
В аэропорту Нью-Йорка изолировали самолет из Дубая – причина
Удивил простотой! Порошенко заметили в рейсовом самолете из Лондона
Ryanair
100% загрузка. Ryanair запустил первый рейс из Украины
Ryanair
Ryanair запустит первый рейс из Украины 3 сентября
Задимлення в літаку
Задымление самолета в аэропорту Праги: эвакуировали 100 пассажиров
Горить літак
В РФ совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка