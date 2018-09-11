Погода в Украине на сегодня, 11 сентября

Погода в Украине будет дождливой почти по всей территории, только на западе страны будет ясно.
Прогноз погоды в Украине дает Укргидрометцентр.
Так, на западе дождя не ожидается солнечная погода, +22…+24°С.
В центре страны будет +21…+23°С, дожди.
На севере страны также пройдет дождь, +23…+25°С.
На востоке +24…+26°С, дождливо на всех восточных областях, кроме Луганской.
Юг страны и Крым также ожидают дожди с грозами, от +21 до 26°С.
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Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на неделю.
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