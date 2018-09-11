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Погода в Украине на сегодня, 11 сентября

Погода в Украине будет дождливой почти по всей территории, только на западе страны будет ясно.

Прогноз погоды в Украине дает Укргидрометцентр.

Так, на западе дождя не ожидается солнечная погода, +22…+24°С.

В центре страны будет +21…+23°С, дожди.

На севере страны также пройдет дождь, +23…+25°С.

На востоке +24…+26°С, дождливо на всех восточных областях, кроме Луганской.

Юг страны и Крым также ожидают дожди с грозами, от +21 до 26°С.

Читайте: Когда ждать бабье лето и первый снег: прогноз погоды на осень

Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на неделю.

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