PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Из Колумбии выслали российского руфера, который вылез на крышу банка/

Из Колумбии выслали российского руфера, который вылез на крышу банка

В Колумбии задержали российского руфера, который залез на крышу одного из самых охраняемых зданий страны.

В Колумбии задержали руфера из Санкт-Петербурга Павла Гогулана, который залез на крышу 12-этажного банка страны. Здание считается одним из самых охраняемых в стране, сообщает TJournal.

На задержание мужчины приехали десять полицейских и восемь охранников на шести машинах. Его повезли в суд, а потом пообещали отвезти в миграционную службу.

– В 20.00 за мной пришел какой-то дядька и сказал: f**k off from my country. Ну ок, подумал я, забрал камеру и свалил. Как выяснилось позже, я залез на одно из самых охраняемых зданий Колумбии средь бела дня. Ну что могу сказать, охраняйте лучше, – рассказал о случившемся Гогулан.

Читайте: Енот несколько дней лез по стене небоскреба до 28 этажа и стал звездой

К слову, в Ивано-Франковске мужчина залез на крышу многоэтажки и пытался покончить жизнь самоубийством на глазах у прохожих.

Фото: Noticias Caracol (Скриншот)

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Авто нельзя ежедневно водить: транспортные особенности Колумбии
Украина готова договориться о безвизе с Колумбией
Соблазнительная колумбийская фитнес-блогера хвастается стальными ягодицами
Міст у Колумбії
В Колумбии рухнул мост: погибли 10 человек
В Колумбии учительница предлагала секс ученикам в обмен на хорошие оценки (18+)
Президент Колумбии на фоне 12 тонн кокаина
Папа Римський
Папа Римский до крови разбил лицо
В Колумбии на глазах у людей затонуло судно со 170 туристами
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка