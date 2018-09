Из Колумбии выслали российского руфера, который вылез на крышу банка

В Колумбии задержали руфера из Санкт-Петербурга Павла Гогулана, который залез на крышу 12-этажного банка страны. Здание считается одним из самых охраняемых в стране, сообщает TJournal.

На задержание мужчины приехали десять полицейских и восемь охранников на шести машинах. Его повезли в суд, а потом пообещали отвезти в миграционную службу.

– В 20.00 за мной пришел какой-то дядька и сказал: f**k off from my country. Ну ок, подумал я, забрал камеру и свалил. Как выяснилось позже, я залез на одно из самых охраняемых зданий Колумбии средь бела дня. Ну что могу сказать, охраняйте лучше, – рассказал о случившемся Гогулан.