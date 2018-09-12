Деньотца с ICTV: канал организует праздник для всех пап

Этот праздник в Украине не имеет официального статуса, но украинцы его отмечают каждое третье воскресенье сентября.

16 сентября в 11.00 канал ICTV организует праздник #Деньотца и приглашает пап с детьми присоединиться к празднованию.

К папа-фестиваля от ICTV присоединятся также звезды канала Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Максим Нелипа, Олег Иваница, Евгений Гашенко (Дизель Студио), ведущие Андрей Ковальский (Факты), Вадим Карпьяк (Свобода слова), Константин Стогний (Чрезвычайные новости) и другие. Как настоящие мужчины они высадят Вербовую аллею пап ICTV и примут участие в развлечениях.



– Все знают, что папа может все, кроме того, чтобы быть мамой. А из того, что делает папа, не в силах осилить маме? Ну, все-таки, я считаю, показать пример быть мужчиной. Мужчина проявляется не только в поднятии тяжестей, это в первую очередь решения, которые он принимает в своей жизни каждый день. Вот здесь наверняка мужское начало как раз и проявляется. Я вообще очень люблю детей и люблю их радовать. У меня один сын и мы с ним постоянно смеемся и шутим. Он у меня растет таким хулиганчиком, но тем не менее – он добрый и милый парень, который любит своих родителей и друзей, – говорит Егор Крутоголов (Дизель Студио).

По мнению ведущего и отца двух детей Андрея Ковальского, настоящий отец – это человек, который всегда принимает решения и несет ответственность за свою семью.

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– Быть отцом – это не работа, но тяжелый ежедневный труд. У родителей нет выходных, им нельзя болеть или быть в плохом настроении, но за это они получают бешеную плату – улыбки, объятия и поцелуи своих детей. Я отец с небольшим стажем – почти 3 года, но я хорошо понимаю, насколько важно, чтобы в жизни детей были и мама, и папа. От нас, родителей, зависит, как сложится судьба наших детей. Купать их во внимании, рассказывать что хорошо, а что плохо, открывать мир и объяснять все-все – вот миссия родителей. Для меня быть отцом – жить одной полной жизнью со своими детьми, – говорит Андрей Ковальский (Факты.Спорт).

Гостей праздника ждет развлекательная программа с памятными подарками от ICTV и Дизель студии для каждого.

#Деньотца будет проходить в ботаническом саду имени Фомина, а именно – в Шевченковской долине (м. Университет).





#Деньотца с ICTV: канал организует праздник для всех пап / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на бейсбольном матче в Нью-Йорке отец спас свои детей от летящей в лицо биты, отбив ее на лету.