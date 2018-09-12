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Гороскоп на сегодня, 12 сентября

В целом 12 сентября хорошо провести в кругу семьи, позаботиться о близких. Изучение чего-либо и обучение сегодня весьма кстати.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Первая половина дня более благоприятна для начала проектов и созидательных дел, можно попробовать сделать что-то новое. Хорошо совершать покупки и решать вопросы, связанные с недвижимостью.

Не стоит начинать важное во второй половине дня, послеобеденное время будет способствовать повышенной эмоциональности и восприимчивости, желательно не конфликтовать.

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Истинность и реальность происходящего временно затуманена. Хорошо наводить порядок, можно уделить время разбору информационных носителей. Удалить все лишнее — например, почистить почту или ненужные файлы.

Неблагоприятно после 13.37: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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