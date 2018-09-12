iPhone Xr – характеристики и цена

iPhone Xr показали на презентации Apple сегодня, 12 сентября. Стали известны характеристики и цена нового яблочного гаджета.
Презентация Apple 2018 началась в 20.00 по киевскому времени.
Первой новинкой Apple стали часы Apple Watch 4. Затем компания представила новый iPhone XS и iPhone XS Max.
iPhone Xr – характеристики
Новый iPhone Xr представлен в шести цветах: белом, черном, синем, желтом, красным и коралловым.
Рамка сделана из алюминия. Спереди и сзади гаджета – стекло.
6,1 дюймовый iPhone Xr оснащен ЖК-дисплеем с разрешением 1792х828 пикселей, 326 ppi.
Процессор A12 Bionic, а также камера Face ID.
Вместо 3D Touch у iPhone Xr есть так называемый Haptic Touch – аналог того, что встроено в тачпад на современных Macbook.
Камера у iPhone Xr одна, 12-мегапискельная широкоугольная с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8.
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iPhone Xr – цена
Цена нового iPhone Xr стартует от $749 за 64 Гб памяти.
Предварительный заказ – 19 октября, доступен с 26 октября.
Факты ICTV показывали онлайн трансляцию презентации Apple 2018.