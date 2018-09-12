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iPhone Xr – характеристики и цена

iPhone Xr показали на презентации Apple сегодня, 12 сентября. Стали известны характеристики и цена нового яблочного гаджета.

Презентация Apple 2018 началась в 20.00 по киевскому времени.

Первой новинкой Apple стали часы Apple Watch 4. Затем компания представила новый iPhone XS и iPhone XS Max.

iPhone Xr – характеристики

Новый iPhone Xr представлен в шести цветах: белом, черном, синем, желтом, красным и коралловым.

Рамка сделана из алюминия. Спереди и сзади гаджета – стекло.

6,1 дюймовый iPhone Xr оснащен ЖК-дисплеем с разрешением 1792х828 пикселей, 326 ppi.

Процессор A12 Bionic, а также камера Face ID.

iPhone Xr – фото и видео

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iPhone Xr – характеристики и цена / 4 фотографии

Читайте: iPhone Xs и iPhone Xs Max: Apple создал телефон на две SIM-карты Альтернатива iPhone: как потратить $1000 и не прогадать Вслед за Apple: стоимость компании Amazon превысила $1 трлн

iPhone Xr – цена

Цена нового iPhone Xr стартует от $749 за 64 Гб памяти.

Предварительный заказ – 19 октября, доступен с 26 октября.

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