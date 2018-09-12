iPhone XS показали на презентации Apple сегодня, 12 сентября. Стали известны характеристики и цена нового яблочного гаджета.

Презентация Apple 2018 началась в 20.00 по киевскому времени.

Первой новинкой Apple стали часы Apple Watch Series 4.

iPhone XS – характеристики

iPhone XS – лучший смартфон, который мы создавали, – говорит Тим Кук.

5,8-дюймовый дисплей Super Retina (OLED) с разрешением 2436×1125.

2,7 млн пикселей, а также влагозащитные свойства.

iPhone XS исполнен в трех цветах – золотом, серебристом и сером.

Передняя панель покрыта новым защищенным стеклом.

6,5-дюймовая версия – iPhone XS Max – имеет разрешение 2688х1242 и HDR OLED экран.

Экран iPhone XS Max обладает частой обновления в 120 ГЦ (у обычных смартфонов только 60 Гц). Также есть поддержка 3D-тач.

iPhone XS и XS Max получили процессор A12 Bionic. Он может выполнять 600 триллионов операций.

A12 Bionic и iOS12 запускают приложения на 30% быстрее.

В новом модельном ряде будет 512 ГБ встроенной памяти.

У нового iPhone будет 2 SIM-карты. Для рынка Китая модель будет поддерживать 2 физические SIM-карты.

Для США – одна физическая, а вторая работает на базе технологии eSIM — электронной копии SIM-карты.

iPhone XS – характеристики камеры

Разрешение на камерах осталось прежним – по 12 Мп.

Однако в новых моделях улучшена вспышка True Tone.

Разрешение на фронтальной камере – 7 Мп.

Функция Smart HDR позволяет снимать 4 кадра с нулевым отставанием затвора.

iPhone XS – фото







iPhone XS: характеристики и цена / 4 фотографии

iPhone XS – видео

iPhone XS – цена

iPhone XS – $999 (предзаказ с 14 сентября, доступен с 21 сентября)

iPhone XS Max – $1099 (предзаказ с 14 сентября, доступен с 21 сентября)

iPhone XR – $749 (предзаказ с 19 октября, доступен с 26 октября)

Факты ICTV показывали онлайн трансляцию презентации Apple 2018.