Apple представил телефон нового поколения – iPhone Xs и iPhone Xs Max с поддержкой двух SIM-карт.

Новый iPhone Xs и iPhone Xs Max будут поддерживать две SIM-карты. Об этом на презентации заявили представители компании Apple в среду, 12 сентября.

Функционал создан на платформе новой технологии DSDS с задействованием eSIM. Пока что достоверно неизвестно, будет ли эта технология доступна в Украине, но точно будет работать в Китае и США.

В Китае новый iPhone Xs и iPhone Xs Max будет поддерживать две физические карты. В США вторая карта будет работать по технологии eSIM.

Вот так будет выглядеть сигнал телефона, дающий определить, на какую SIM-карту поступает сигнал. В трее для SIM-карты будет два слота с двух разных сторон.



iPhone Xs и iPhone Xs Max: Apple создал телефон на две SIM-карты / 2 фотографии

iPhone Xs Max — батарея работает до 1,5 часов дольше, чем у iPhone X.

Пока что неизвестно, когда новый iPhone Xs и iPhone Xs Max появится в Украине. Цена на iPhone Xs будет $999, на iPhone Xs Max – $1099.

Напомним, Apple также представил новый Apple Watch Series 4.