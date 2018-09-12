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На глубине 7,5 км обнаружили новый вид рыб

Ученые нашли несколько ранее неизвестных видов рыб на глубине 7,5 км.

Группа ученных нашла в Тихом Океане в Атакамском желобе на глубине 7,5 км несколько новых видов глубоководных рыб, сообщает Daily Mail.

Новые виды отнесли к семейству липаровых – морским слизням. Временно морских обитателей назвали розовый, синий и фиолетовый.

Для того, чтобы обнаружить новых морских жителей были использованы глубоководные камеры-ловушки, которые погрузили на глубину 7,5 км.

У найденных рыб нет больших зубов и чешуи и они полупрозрачные.

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К слову, в Новой Зеландии серфер-рыболов Джейсон Гроукотт поймал 11-килограмового окуня буквально голыми руками.

Видео: Newcastle University

Фото: Newcastle University (Скриншот)

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