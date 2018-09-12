Презентация Apple 2018: где и когда смотреть

Презентация Apple 2018 пройдет 12 сентября в 20.00. Компания Apple покажет три новых смартфона iPhone XS, iPhone 9 и iPhone XS Max и не только.

Презентация Apple 2018 – самое главное событие в мире технологий.

Когда и где смотреть презентацию Apple 2018

Официальная презентация Apple 2018 начнется в 10.00 по местному времени или в 20.00 по Киевскому времени.

Увидеть ее можно будет на официальном сайте Apple, но трансляция будет работать только в браузере Safari (версии 8.0 и выше), а также через Microsoft Edge в Windows 10.

Но YouTube-канал Wylsacom будет транслировать презентацию Apple 2018 с переводом.

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Что покажут на презентации Apple 2018

И пусть компания Apple, как всегда, держит интригу, однако СМИ уже опубликовали свои предположения.

Так, ожидается, что на презентации Apple представят три новых смартфона iPhone XS, iPhone 9 и iPhone XS Max.

Кроме того, покажут новое поколение “умных” часов Apple Watch Series 4, которые получат увеличенный на 15% дисплей и разрешение экрана до 480х390 пикселей, при этом часы будут обладать такими же габаритами.

Вероятно, что вместе с новыми часами и iPhone Apple покажет улучшенный iPad Pro 2018. С уменьшенным дисплеем до 11 дюймов и с тонкими рамками вместе с функцией разблокировки с помощью лица Face ID.

Напомним, Факты ICTV разбирали, что известно о новинках Apple 2018.

Фото: Spencer Platt\Getty Images