Apple Watch Series 4: характеристика и цена (новинка от Apple)

Apple Watch Series 4 получили переработанный динамик и громче звук громче. Колесико Digital Crown получило тактильную отдачу. Звонки стали “чище”. На презентации Apple 2018 пообещали, что новые часы будут работать в два раза быстрее.
Apple Watch Series 4 – первая новинка от Apple.
Часы с GPS будут стоить $399 и Apple Watch Series 4 с LTA – $499.
Apple Watch Series 3 теперь будут доступны за $279.
Дисплей больше на 35%, корпус тоньше. Для часов сделали новые виджеты, приложения и циферблаты, чтобы пользователи могли видеть больше контента.
Этот циферблат удовлетворяет все задачи.
На нем помещается намного больше информации, чем на циферблатах в прошлых моделях часов.
В Series 4 будет встроен новый процессор S4, компания пообещала увеличение производительности в два раза.
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Также в часы добавили новый акселерометр и гироскоп, который работает в 8 раз быстрее, чем в Series 3.
Кстати, теперь можно будет получать и эстетическое удовольствие от циферблата.
Благодаря обновленным датчикам Series 4 смогут в реальном времени определить, если владелец упал и предложат вызвать помощь.
Из-за увеличившегося экрана изменился и размер корпуса часов: вместо обычных 38 и 42 миллиметров Series 4 будут продаваться в размерах 40 и 44 миллиметра.
Напомним, сейчас идет онлайн трансляция презентации Apple 2018.