Стоимость нового iPhone от Apple

Новый смартфон компании Apple, который она представит в среду, 12 сентября в США, вероятнее всего станет самым дорогим в истории компании. Стоимость флагмана перешагнет ценовой барьер в 1 тыс. долларов.

Как пишет Reuters, новинка вероятно будет называться iPhone X Plus или Max.

Ожидается, что новый смартфон будет иметь 6,5-дюймовый (16,5 см) экран с OLED-дисплеем с более насыщенными цветами, а его стоимость составит $1049-1099, тогда как текущая базовая цена на iPhone X – $999.

Второй телефон с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, вероятно, будет называться iPhone Xs. Он будет похож на iPhone X, но с улучшенным процессором, предполагает агентство.

Однако наиболее заинтриговала аналитиков третья модель iPhone, потенциальное название которой – iPhone 9. Как предполагается, гаджет будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, однако на нем будет использоваться дешевый экран. Сам по себе телефон будет похож на iPhone X прошлого года.

Ранее рыночная капитализация компании Apple составила $1 трлн. Поэтому компания должна поддерживать рост доходов от своего продукта. Один из способов сделать это – заставить людей покупать дорогие телефоны, отмечает агентство.

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К слову, Samsung Galaxy S9 + вытеснил iPhone X компании Apple с позиции самого продаваемого телефона в мире.