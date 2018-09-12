PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Женщины с бородой - Instagram заполонил новый тренд/

Женщины с бородой – Instagram заполонил новый тренд

Все больше женщин предпочитают отказываться от бритья и выкладывают в сеть селфи с бородой.

Кампания We Can Face It, которая должна побороть негатив вокруг волос на женском лице, проводится по всему миру.

Волосы на лице женщины появляются по разным причинам, чаще всего – из-за состояния здоровья или генетики.

Также у некоторых женщин начинают расти волосы на лице и груди во время беременности из-за гормонов роста.

Сейчас все больше женщин предпочитают отказываться от бритья.

Читайте: Ей 43, а выглядит на 18 – секрет молодости дизайнера из Тайваня

27-летняя Хорнам Каур — одна из первых в современном обществе, кто перестал стесняться своей бороды. Волосы на лице, руках и груди девушки начали расти, когда ей было 11.

Это случилось из-за поликистоза яичников, вызывающего избыточную выработку тестостерона.

Хорнам пыталась избавиться от волос разными способами, а когда выросла, поняла, что ей нечего стесняться.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Harnaam Kaur (@harnaamkaur)

Женщины с бородой признаются, что иногда их путают с мужчинами. Но чаще всего прохожие восторгаются ими и вдохновляются.

Кстати, Факты ICTV узнали, почему мужчины носят бороду и как появилась мода на ламберсексуалов.

Фото: harnaamkaur/Instagram

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ей 43, а выглядит на 18 – секрет молодости дизайнера из Тайваня
Бок о бок с мужчинами: женщины пройдут строевым шагом на параде ко Дню независимости
Кішка
Женщины или мужчины? Кого кошки любят больше
Силиконовая грудь: как отличить, чем вредна и кто из звезд “сгрешил” (ТЕСТ)
Секс
В каком возрасте женщины испытывают самый яркий оргазм
Арабська жінка в авто
Запрет снят. Женщинам Саудовской Аравии разрешили водить авто
Почему мужчины живут меньше женщин
День блондинок: кто самая горячая блондинка 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка