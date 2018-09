Женщины с бородой – Instagram заполонил новый тренд

Все больше женщин предпочитают отказываться от бритья и выкладывают в сеть селфи с бородой.

Кампания We Can Face It, которая должна побороть негатив вокруг волос на женском лице, проводится по всему миру.

Волосы на лице женщины появляются по разным причинам, чаще всего – из-за состояния здоровья или генетики.

Также у некоторых женщин начинают расти волосы на лице и груди во время беременности из-за гормонов роста.

Сейчас все больше женщин предпочитают отказываться от бритья.

27-летняя Хорнам Каур — одна из первых в современном обществе, кто перестал стесняться своей бороды. Волосы на лице, руках и груди девушки начали расти, когда ей было 11.

Это случилось из-за поликистоза яичников, вызывающего избыточную выработку тестостерона.

Хорнам пыталась избавиться от волос разными способами, а когда выросла, поняла, что ей нечего стесняться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harnaam Kaur (@harnaamkaur) 7 Июн 2018 в 7:20 PDT

Женщины с бородой признаются, что иногда их путают с мужчинами. Но чаще всего прохожие восторгаются ими и вдохновляются.

Фото: harnaamkaur/Instagram