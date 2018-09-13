$1 тыс. в месяц в IТ: что, где и сколько учить

Сегодня в мире отмечают международный День программиста. Эта IT-специальность, безусловно, за последние несколько лет стала очень популярной и в Украине. В этот день Факты ICTV публикуют интервью, о том, как обучиться IT и сколько можно заработать.

Вы можете ходить на курсы IТ после основной работы, но этого недостаточно. Целесообразнее накопить денег, оставить сегодняшнюю работу и в течение 1,5-2 лет сосредоточиться на переквалификации. Однако что конкретно делать?

…Так считает руководитель школы UNIT Factory Валерия Заболотная. В интервью Фактам ICTV она раскрывает инновационный формат обучения IТ, а также дает четкие советы, какими непосредственными компетенциями нужно овладеть, чтобы вам прилично платили.

– Учебное заведение UNIT Factory работает 24/7. 1 января также. Не удивляйтесь. Мы не работаем в общепринятом “фабричном” формате массового образования, хотя и называемся Factory. Классически в академической образовании студенты заходят в аудиторию по звонку, в одинаковом темпо-ритме учатся на парах, и одновременно идут с них. Мы же верим, что человек, который дольше воспринимает информацию, не обязательно хуже.

– Разве UNIT Factory – массовое образование?

– Этот формат нужно сделать доступным для всех. Есть люди, которые не заканчивали элитных школ или у них нет денег на обучение. Живет ребенок в деревне и не мечтает, что может учиться в Киеве на программиста…

– Вы считаете, что ребенок приедет в Киев, сядет за ваш iMac, чтобы учиться программированию?

– Совершенно верно. 50% сегодняшних студентов UNIT Factory – гуманитарии. К началу обучения они вообще не знали о кодинге, кроме того, что знает рядовой украинец.

– Даже не знали, что такое SQL?

– Вряд ли.

– Какое первое задание для проверки?

– Логика и память.

Память – тесты на то, как вы захватываете информацию.

Логика – это увидеть закономерности и выстроить определенный алгоритм действий.

Во Франции у наших коллег, например, входной барьер существенно ниже нашего. Там еще экстремальнее подход к этому формату. Французы считают, что эта школа является определенной возможностью для всех попробовать себя.

Программист – это не только человек, который будет заниматься невероятно сложными задачами…

– Думаю, в первую очередь речь о написании кода.

– Да. Вы можете писать программу, которая оптимизирует процесс в любой деятельности. Например, написать программу для адаптации новых сотрудников в большой компании – процесс проходит легче и не нужен большой штат сотрудников HR-отдела.

Есть высокоуровневые языки программирования с низким порогом входа (например, Python), однако и с помощью них можно разрабатывать невероятно сложные программы. А можно пользоваться шаблонами для создания сайтов и, кстати, хорошо зарабатывать.

– Когда вы начинаете учить студентов программированию?

– С первого дня. Но сначала надо пройти отбор онлайн и личную встречу.

– Кого вы не берете?

– Год назад обращали пристальное внимание на поведенческие модели. Наш формат предполагает коммуникабельность и способность работать с другими людьми. При отборе мы обращали внимание на софт-навыки и не брали людей, которые, как нам казалось, не могут удерживать внимание долгий период времени (например, несколько часов подряд), не умеют работать в команде для единого результата.

Вместе с тем уже во время первого года мы поняли, что все стереотипы – условные.

Есть несколько ярких примеров, когда нам казалось, что человек на грани, скорее “нет”, чем “да”, а потом ярко себя проявил. Не всегда человек раскрывается за несколько часов. К тому же наша программа стимулирует развитие всех необходимых навыков. И теперь мы ориентируемся больше на мотивацию.

– Есть штамп: типичный программист – это задрот. Вы ищете усидчивых также?

– Было бы хорошо, чтобы люди были усидчивым. Последний этап испытания – тестовый “бассейн” в течение 4-х недель, когда потенциальные студенты работают в учебном кластере, ломает стереотипы и у самих людей.

На этом этапе, кстати, рейтинг студентов, которые имели опыт программирования, обычно выше, чем у тех, у кого его не было. Но если взять прогресс, то часто ситуация прямо противоположная. И мы не отбираем по рейтингу. Все гораздо интереснее, однако всех секретов раскрывать не стану.

– Что делают студенты в течение 4-х недель?

– Для начала изучают язык программирования С. Ни в каких других условиях вы его за месяц не изучите. Это очень напряженный период. Студенты ориентированы на восприятие информации, постоянно общаются друг с другом, объясняют, дискутируют. Так что задачи накладываются, в программу вшита конструктивная неудача, студенты учатся расставлять приоритеты, эффективно распределять время, эффективно коммуницировать.

Стандарта как такового у нас нет. Но в среднем студенты проводили по 10-14 часов в день в школе в течение первых четырех недель.

– Есть точка зрения, что гуманитариям не стоит переквалифицироваться в чистого IТшника, т.к. они не смогут конкурировать с людьми, которые имеют базовое образование. Согласитесь?

– Нет, это стереотип. Действительно, есть виды программирования, которые нуждаются в серьезной базе (big data, искусственный интеллект, например).

Тем, кто имеет техническое образование, в начале будет немного легче. Но недолго и не обязательно.

Мы думаем, что IТ – ближе к искусству, чем к науке. IТ – это мир, который ограничен только воображением человека. В нем можно придумать что угодно. Именно поэтому не обязательно нужен научный подход. Точно нужна креативность и умение логически мыслить.

Конечно, математика нужна. Но не везде. Более того – наши гуманитарии, работая над проектами, поднимали учебники по векторной геометрии.

– Назовите направления, где математика, знание точных наук в целом – не приоритет?

– Фронт-энд, QA, мобильные приложения и вообще любое направление, где не нужно делать сложные математические расчеты, создавать сложнейшие алгоритмы.

– Какой процент людей вы отсеивает?

– Есть люди, которым не подходит наш формат. Им комфортнее не самим искать информацию, а когда их ведут “тоннелем”. Но программирования требует самостоятельной работы. Поэтому на “бассейнах” у нас отсеялось около половины слушателей.

Главная причина, почему же люди отказывались от учебы в UNIT Factory – невозможность уделять этому достаточно времени. Надо учиться 50-60 часов в неделю (типичная рабочая неделя офисного работника – 40 часов. – Ред.). Это full-time job. Мы никого не проверяем и ничего не запрещаем. Но не рекомендуем совмещать с работой или учебой full-time. (Учеба в Unit Factory бесплатная. – Ред.)

– За сколько времени можно пройти переквалификацию в IТшника?

– Вы и сами можете достаточно быстро пройти курсы программистов. Например, дистанционные курсы Стэнфорда, MIT или оффлайновые BIONIC University, GoIT. Зависит от того, чего хотите достичь. И идти работать. QA-тестировщиком, например.

Можно достаточно быстро этому научиться. У нас же более фундаментальное образование, а не переквалификация. И даже если человек меняет профессию, мы не есть быстрым решением для переквалификации.

Время? Зависит от усилий. Я категорически против обобщений. В UNIT Factory надо учиться до трех лет. Но не скажу точно сколько, потому что не знаю. В среднем ориентир – на три года с двумя стажировками по полгода каждая в реальной компании на реальном проекте.

– Еще надо жить за какие-то деньги.

– А как же. Надо учесть, что большое количество наших студентов живет за счет родителей. Я понимаю ваше предостережение, но да – в жизни надо делать выбор и иногда он не самый приятный.

Хочешь закончить быстрее – уделяй больше времени.

Накопилось достаточно примеров, как в прошлом году к нам приходили люди и говорили, что не могут пойти учиться, потому что отсутствует финансовая подушка. Но в этом году вернулись.

– Что изменилось?

– Они подготовились финансово. Приняли сознательное решение.

– Я – журналист. Через год смогу зарабатывать в ІТ?

– Думаю, да. Если приложите достаточно усилий.

– А если я 8 часов продолжу отрабатывать как сейчас, а на обучение ІТ выделять несколько часов – 2, скажем?

– Результаты будут гораздо хуже. Чему-то научитесь. Но будет трудно. Опять же, сложно судить, потому что не знаю, как вы учитесь. Каждый человек уникален.

– Курсы обещают результат за 2-3 месяца. Но чаще всего люди не могут найти работу даже после них. Какой уровень квалификации должен быть, чтобы я зарабатывал тысячу долларов в месяц в ІТ?

– Не хочется обманывать читателей. Я знаю, что есть люди, которые могут достаточно быстро овладевать языками программирования и неплохо зарабатывать даже на фрилансе. Но все равно, для того, чтобы быть специалистом, уверенным в себе, нужна база.

Мы начинаем с низкоуровневой базы, работаем в консоли, предоставляем понимание того, как думает компьютер. Это важно.

Все студенты начинают с одного базового уровня вне зависимости от того был ли у них предыдущий опыт или нет. Они часто сопротивляются, особенно те, кто уже работал с некоторыми языками программирования. Мы всех заставляем спуститься, пройти базовые вещи.

После усвоения фундаментальных знаний они могут осваивать высокоуровневые технологии.

По сути, имея базу, людям безразлично какие технологии использовать. Они понимают задачу. И то, где искать нужную для ее реализации, информацию.

– Как выбирать школу или курсы?

– Зависит от целей.

– Цель – простая: зарабатывать тысячу долларов в месяц. На обучение могу тратить по 2-3 часа в день.

– Если вы хотите тратить по несколько часов, может быть, вообще не нужно ходить на курсы или в школу? Есть большое количество открытых онлайн-программ от ведущих университетов (даже с вспомогательными чатами). Я рекомендую наш формат.

Но есть проблема. Я не верю в онлайн-формы обучения. Статистика свидетельствует, что онлайн-курсы заканчивают до 6% начинающих. Почему бросают? Теряется мотивация.

– Нахрапом ІТ не возьмешь? Надо выделять год на серьезное обучение, бросать работу…

– Не обязательно бросать! Можно и совмещать. Однако следует понимать, что на двух стульях одновременно долго сидеть не удобно. Эффект не тот. Конечно, можно пойти на курсы, освоить узкую специальность на отдельной технологии, например, разработка веб-сайтов или фронт-энда. Но язык и технологии зменятся и экспертиза устареет. Цель нашего формата – сформировать базу и научить быстро учиться.

В системе UNIT Factory на уровень Junior можно попробовать выйти за 1,5 года. С нуля. Поэтому полтора-два года чисто обучения, после которых вы будете на самом деле специалистом высокого уровня, это не так и много.

– В каких нишах ІТ наибольшая конкуренция?

– Web, QA. Куда точно надо двигаться: big data (оперирование большими объемами данных).

– Вы чувствуете конкуренцию на образовательном рынке?

– Мы особенные, революционный проект. В прошлом году мы набирали 300 человек, при этом за первые две недели отбора поступило 11 тыс. заявок.

– То есть, к вам попасть практически невозможно?

– Реально. Заявки – это одно. Далее следуют тесты. Их проходит успешно больше половины заявителей.

– В этом году вы набрали 500 студентов. Для Украины – это много или мало?

– Очень мало, но это будут особые люди. Мне кажется, они и будут расширять методологию и подход обучения.

Что они будут уметь? У них есть высокая толерантность к неструктурированным задачам (с ними они сталкиваются ежедневно во время обучения). Они стрессоустойчивы. Точно умеют работать в командах.

– Украина – ІТ-государство?

– Может таковым стать. В 2016 году IT-курсы и учебные заведения выпустили 35 тыс. специалистов.

У нас шанса нет, как у страны, если идти в другие направления: все будут диджитализироваться. Все секторы экономики и промышленности. Повсюду будут нужны разработчики.

Мне кажется, что через 5-7 лет не уметь написать простой код будет то же самое, что не и не уметь писать или читать. Именно поэтому в западных школах программирования добавляют в программу обучения.

– То есть вы мне советуете накопить, бросить работу и потратить хотя бы полтора года на переквалификацию в ІТ?

– По крайней мере, это перспективнее☺

Ростислав Буняк