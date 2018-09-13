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Акции Apple упали после презентации новых iPhone

После презентации новых продуктов компании Apple, ее акции упали.

Apple iPhone XS

Акции Apple упали на 1,24% после презентации новых смартфонов iPhone, о чем свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Сейчас цена акций составляет приблизительно $221. Хотя до этого она продемонстрировала рост с $218 до $223.

Незначительное падение акций связывают с разочарованием некоторых инвесторов.

Читайте: Альтернатива iPhone: как потратить $1000 и не прогадать

К слову, iPhone XS показали на презентации Apple 12 сентября. Стали известны характеристики и цена нового яблочного гаджета.

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