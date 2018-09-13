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Анфиса Чехова раскрыла секрет идеального секса

Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова поделилась секретом, который, по ее мнению, поможет сделать сексуальную жизнь максимально яркой и насыщенной.

Так, Чехова отметила, что идеальный секс в ее жизни зависел всегда от веса. Чем больше артистка весила, тем лучше была ее интимная жизнь, пишет СтарХит.

В одно время вес Анфисы достигал 90 кг, однако этот факт нисколько не мешал ее личной жизни.

– Чем больше я вешу, тем лучше у меня в спальне. Энергии много, надо ее куда-то тратить, – подчеркнула артистка.

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Напомним, несколько лет назад телеведущая заметно похудела и кардинально пересмотрела свой рацион, отказавшись от жареного, жирного, мучного. Кроме того, она старается не есть мяса и сахара. Однако, сама Чехова отмечает, что приняла решение похудеть не для того, чтобы стать красивее, а исключительно из-за вопросов со здоровьем.

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