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День программиста 2018: лучшие поздравления с праздником

13 сентября в Украине празднуют День программиста.

День програміста

Сегодня в Украине празднуют неофициальный праздник – День программиста, который ежегодно отмечается в 256 день года.

Этот день выбрали, поскольку число 256 тесно связано с компьютерами.

Оно соответствует количеству чисел, которые можно представить, используя один 8-битный байт.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем программиста.

В век высоких технологий
Без программ не обойтись,
Программисты ежедневно
Легче делают нам жизнь!

Мы хотим вас всех поздравить
С этим праздником, друзья,
Мы вам очень благодарны,
Нам без вас уже нельзя!

***

Программист наш дорогой,
Восхищаемся тобой,
Умный ты такой, аж страшно,
Программисту это важно!

И еще ты компанейский,
У тебя все по-житейски,
Ты и выглядишь прекрасно,
И работать с тобой классно!

Мы сердечно поздравляем,
И успехов пожелаем,
И любви, и вдохновенья,
И, конечно же, везенья!

***

Мир компьютерных систем,
Мониторов, микросхем,
Мастера “мышей” и “клавы”,
Мы поздравить Вас всех рады
С Вашим днем — днем программиста,
Пожелаем только “чистых”
Файлов, папок и архивов,
Чтобы “памяти” хватило,
Жить без вирусов и сбоев,
И компьютеров Вам новых,
Мышки маленький щелчок —
Вам от всех нас поздравок!

***

Кибернетики шаман!
Хан компьютерных программ!
Цифровой колдун системы
От ядра до микросхемы!
Электронный Аладдин,
Веб-дизайна господин.
И продвинутость их в том:
Превратят железа ком
И пластмассовый набор
В совершеннейший прибор!
Получай же поздравок —
Он признаний всех листок!

***

Искусства тонкого ценитель,
В ПК и технологий век,
Программ создатель и творитель,
Незаменимый человек!

Сегодня праздник твой, желаем
Всегда востребованным быть,
В компах проблемы исправляя,
В любви, достатке, счастье жить!

С Днем Программиста поздравленья
От нас сердечно принимай,
Все новшества и обновленья
В своей среде не упускай!

***

За компьютером проводит
Программист наш целый день,
Алгоритмы, схемы сводит,
Ведь программы — его цель!
Мы желаем новых знаний,
Свежих мыслей и идей,
Лишь удачных начинаний,
И успехов лишь везде!

***

Программисту в день особый
Больше премий и пособий,
И любви, и уважения,
Делом Вашим восхищения!

Для такой сложной работы
Очень много ведь заботы.
Пусть здоровье не подводит,
Вирус сеть Вашу обходит!

И спина пусть не болит,
Не тревожит Вас артрит,
Деньги капают в мешок,
От души Вам поздравок!

Читайте: Выдающиеся украинцы современности: звезды программирования, медицины и футбола

К слову, Факты ICTV собрали 7 идей подарков на День программиста.

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