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Гороскоп на сегодня, 13 сентября

Гороскоп на 13 сентября советует вести и начинать дела во второй половине дня – первая будет для этого менее благоприятна.

Гороскоп на сегодня, 13 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

До 12.22 не стоит предпринимать никаких важных решений и начинать что-то новое – лучше заниматься обычными повседневными делами.

Если вам близка восточная религия, сегодня весьма сильный день почитания Ганеши.

Благоприятно держать пост, читать мантры и делать подношения. Это способствует устранению препятствий в делах, развитию интуиции, возможности принимать верные решения.

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После обеда – отличное время для созидания. Любые мероприятия, связанные с образовательной деятельностью, рекламой, будут хороши.

Подходит для многих общественных дел, в которых требуется спокойствие. Не стоит поддаваться агрессивному настроению.

Если день пройдет насыщенно и напряженно, то вечер лучше посвятить легким и расслабляющим мероприятиям.

Неблагоприятно до 12.22: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

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