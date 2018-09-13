PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / iPhone Xs и Xr: цена и дата выхода в Украине/

iPhone Xs и Xr: цена и дата выхода в Украине

Цена iPhone Xs в Украине будет составлять почти 40 тыс. грн.

Apple iPhone XS

iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max появятся на украинском рынке в первой половине октября, сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу компании Цитрус.

Эксперты считают, что iPhone Xr в Украине будет стоить от 29 999 грн, iPhone Xs – от 39 999 грн, а цена на iPhone Xs Max начинаться от 44 999 тыс.

Вместе со смартфонами на украинском рынке появится и новый Apple Watch, цена которого, скорее всего, стартует от 13 990 грн.

Читайте: iPhone Xs и iPhone Xs Max: Apple создал телефон на две SIM-карты

К слову, Apple Watch Series 4 получили переработанный динамик и более громкий звук.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка