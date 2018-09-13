iPhone Xs и Xr: цена и дата выхода в Украине

Цена iPhone Xs в Украине будет составлять почти 40 тыс. грн.
iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max появятся на украинском рынке в первой половине октября, сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу компании Цитрус.
Эксперты считают, что iPhone Xr в Украине будет стоить от 29 999 грн, iPhone Xs – от 39 999 грн, а цена на iPhone Xs Max начинаться от 44 999 тыс.
Вместе со смартфонами на украинском рынке появится и новый Apple Watch, цена которого, скорее всего, стартует от 13 990 грн.
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К слову, Apple Watch Series 4 получили переработанный динамик и более громкий звук.
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