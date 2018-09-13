Подарок программисту – 7 идей, чем удивить “кодера”

Что подарить на день программиста – вопрос интересный, учитывая особенности людей, которые могут сутки напролет писать коды, не вставая из-за компьютера.

Подарок на день программиста должен учитывать специфику работы людей в этой отрасли. Идеи подарков людям из IT-сферы могут быть разными. Здесь можно позаботиться о человеке, подарив вещицу, которая добавит комфорта в его нелегкий труд. Или можно порадовать нашего программиста новой электронной “игрушкой”.

Ешь, спи, пиши код

Фото: makeuseof.com

Коллегам и знакомым можно не дарить слишком личный подарок. В этих случаях хорошим презентом будет кружка. Все программисты пьют кофе, чай или воду, поэтому это очень практичный подарок. К тому же, если подойти с фантазией, дизайн кружки не станет смущающим или безвкусным.

Arduino – Lego для взрослых

Небольшая плата Arduino включает в себя собственный процессор и память. Она также включает в себя все виды схем и электронных компонентов, которые могут быть объединены и закодированы, чтобы создавать интересные вещи. Об этом просто мечтают программисты.

Пусть спят спокойно

Как известно, долгая работа перед компьютерным монитором может нарушать сон. Излучение современных экранов может влиять на производство мелатонина в организме. Вот почему компьютерные очки – великолепный подарок для программистов.

Удобный набор кода

Механические клавиатуры отлично подходят для тех, кто проводит весь день за набором, включая программистов. Они могут быть дорогими, но вполне стоят своей цены. Помимо того, работать с ними приятнее, чем с обычными клавиатурами, их использование может также повысить производительность.

Когда ничто не отвлекает

Нет ничего хуже, чем пытаться работать для программиста, когда не можешь сосредоточиться из-за случайных шумов вокруг. Здесь отлично поможет подарок – шумоизолирующие наушники. Не путать с шумоподавляющими наушниками!

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Любимый компьютер с собой

Если ваш знакомый программист пишет коды на ноутбуке, то качественная сумка для лэптопа станет идеальным подарком для него. При выборе обратите внимание на материалы и вместительность. В сумку должен легко входить 15-дюймовый ноутбук, а также в ней должны быть дополнительные карманы для разных проводов.

Лети, куда сказал

Немногие вещи так же забавны для программистов, как игра с дроном. Особенно интересной “игрушкой” для них станет беспилотник с программируемыми траекториями полета и действиями.

Как известно, неофициально во многих странах, в том числе и в Украине, День программиста отмечают 13 сентября.