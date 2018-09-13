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Презентация Apple 2018

Презентация Apple 2018 прошла 12 сентября. Компания показала три новых смартфона: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone Xr.

Презентация Apple 2018 – самое главное событие в мире технологий, на котором были показаны сразу три новых смартфона – iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone Xr.

В новых моделях появился более современный и быстрый процессор А12, топовые версии предполагают 512 гигабайт памяти. Также флагманы  iPhone XS, iPhone XS Max поддерживают две сим-карты.

Смартфон iPhone XR – средний по размеру и в отличие от своих старших братьев оснащен более дешевым LED дисплеем. Именно этой модели прочат титул бестселлера из-за привлекательной цены.

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К слову, Факты ICTV сравнивали характеристики новых iPhone. Также вы можете посмотреть запись презентации Apple 2018 ниже.

Фото: Getty Images

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