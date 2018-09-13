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От общей кровати до туалета. Как быстро “притираются” влюбленные

Максимально комфортно в отношениях партнерам становится в среднем на 11 месяце совместной жизни. При этом мужчинам нужно меньше времени, чтобы привыкнуть к избраннице.

Эксперты провели опрос и выяснили, на каком этапе отношений партнеры не испытывают дискомфорта в компании друг друга в различных бытовых ситуациях.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. респондентов, пишет The Independent.

Результаты показали, что мужчинам нужно меньше времени, чтобы расслабиться и привыкнуть к партнерше.

В среднем им нужно 3 месяца, чтобы чувствовать себя удобно обнаженным во время сна в одной постели, тогда как женщинам – почти 4 месяца.

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Больше всего времени партнерам нужно для того, чтобы ходить в туалет в присутствии партнера.

Мужчины могут это сделать через 7 месяцев совместной жизни, а женщины – не менее чем за 10 месяцев.

В то же время максимально комфортно в обществе друг друга партнерам становится в среднем на 11 месяц совместной жизни.

К слову, ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин.

Фото: Pixabay

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