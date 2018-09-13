Xs/Xs Max и Xr – сравнение новых iPhone

12 сентября компания Apple представила свои главные новинки – iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также их бюджетного “собрата” – iPhone Xr.
Как стало известно во время выступления генерального директора компании Тима Кука, цена на iPhone Xs будет стартовать от 999$ (около 28000 грн). iPhone Xs Max – 1099$ (около 34000 грн). Xr будет стоить от 749$ (около 22000 грн).
Пока что известно, что в Европу новинки должны поступить в октябре или начале ноября. Старт продаж в США – 21 сентября. Точной информации о начале продаж в Украине пока тоже нет.
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Чем же отличаются между собой новые iPhone, смотрите в сравнительной таблице.
|Модель
|iPhone Xs/Xs Max
|iPhone Xr
|Экран
|5,8 дюйма Super Retina (2436х1125), OLED
6,5 дюйма Super Retina (2688х1242), OLED
|6,1 дюйма LCD (1792×828), IPS, Liquid Retina
|Цвета
|Space Gray, Silver, Gold
|Red, Blue, Gray, Orange, White
|Продуктивность
|Нейронный процессор A12 Bionic, 6 ядер с 4-ядерной CPU
|Нейронный процессор A12 Bionic, 6 ядер с 4-ядерной CPU
|Память
|64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
|64 ГБ, 256 ГБ
|Камера
|Двойная камера, 12 Мп с оптической стабилизацией, фронтальная 7 Мп, Smart HDR
|12 Мп с оптической стабилизацией, фронтальная 7 Мп, Smart HDR
|FaceID
|Есть
|Есть
|3D Touch
|Есть
|–
|2 SIM Card
|Одна обычная, одна электронная – eSim
|–
|Цена
|999$, 1099$
|749$
Напомним, Факты ICTV показывали онлайн трансляцию презентации Apple 2018.