Xs/Xs Max и Xr – сравнение новых iPhone

12 сентября компания Apple представила свои главные новинки – iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также их бюджетного “собрата” – iPhone Xr.

Как стало известно во время выступления генерального директора компании Тима Кука, цена на iPhone Xs будет стартовать от 999$ (около 28000 грн). iPhone Xs Max – 1099$ (около 34000 грн). Xr будет стоить от 749$ (около 22000 грн).

Пока что известно, что в Европу новинки должны поступить в октябре или начале ноября. Старт продаж в США – 21 сентября. Точной информации о начале продаж в Украине пока тоже нет.

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Чем же отличаются между собой новые iPhone, смотрите в сравнительной таблице.

Модель iPhone Xs/Xs Max iPhone Xr Экран 5,8 дюйма Super Retina (2436х1125), OLED 6,5 дюйма Super Retina (2688х1242), OLED 6,1 дюйма LCD (1792×828), IPS, Liquid Retina Цвета Space Gray, Silver, Gold Red, Blue, Gray, Orange, White Продуктивность Нейронный процессор A12 Bionic, 6 ядер с 4-ядерной CPU Нейронный процессор A12 Bionic, 6 ядер с 4-ядерной CPU Память 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ 64 ГБ, 256 ГБ Камера Двойная камера, 12 Мп с оптической стабилизацией, фронтальная 7 Мп, Smart HDR 12 Мп с оптической стабилизацией, фронтальная 7 Мп, Smart HDR FaceID Есть Есть 3D Touch Есть – 2 SIM Card Одна обычная, одна электронная – eSim – Цена 999$, 1099$ 749$

Напомним, Факты ICTV показывали онлайн трансляцию презентации Apple 2018.