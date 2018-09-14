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Борьба с фейками: Facebook взялся за фото и видео

Соцсеть Facebook будет проверять правдивость фото и видео контента.

Facebook

В соцсети Facebook теперь будут проверять правдивость фотографий и видео, используя искусственный интеллект, сообщается в корпоративном блоге Facebook.

Ранее на фейковость людьми проверялись только текстовые сообщения.

Для того, чтобы проверять видео и фото был разработан алгоритм на основе нейросети и системы оптического распознавания текста, который может распознавать потенциальные фейки.

Распознавание текста используется для анализа метаданных медиафайлов, содержащих информацию о дате создания файла, геолокацию, авторе и тому подобное.

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К слову, компания Facebook обнаружила кампании по России и Ирана, которые занимались дезинформацией.

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