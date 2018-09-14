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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 14 сентября/

Гороскоп на сегодня, 14 сентября

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что день в целом будет благоприятный, достаточно насыщенный и активный.

Гороскоп на сегодня, 13 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

День подходит для большинства созидательных дел, желательно проявлять настойчивость, упорство, лидерство.

Прислушивайтесь к своим ощущениям — они подскажут верное решение. Могут удаваться любые дела, требующие концентрации, в том числе достижение цели.

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Творчество, дружеские посиделки, романтическая встреча, посещение мероприятий и праздников — прекрасные планы для сегодняшнего дня.

Вечернее время может быть более нестабильным эмоционально. Не стоит высказываться резко, желательно побыть в обществе расположенных друг к другу людей.

Потребность, чтобы собеседник понял вас без слов, может быть не достигнута, поэтому недомолвки лучше исключить и откровенно говорить о своих желаниях и нуждах в вежливой форме.

Напомним, Факты ICTV также публиковали эксклюзивный гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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