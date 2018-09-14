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Huawei выпустит складной смартфон в 2019 году

Складной смартфон с гибким дисплеем компания Huawei выпустит меньше чем через год.

Huawei

Исполнительный директор Huawei Ричард Ю утверждает, что людям “не придется ждать целый год”, чтобы увидеть складной смартфон, пишет Pocket Now.

По его словам, компания “уже работает над чем-то захватывающим”. Анонс новинки состоится меньше чем через год.

– Почему вы все еще используете компьютер? Возможно, потому, что дисплей смартфона слишком мал для вас.

Мы это изменим. Понятно, что дисплей можно будет сложить, – подчеркнул Ричард Ю.

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Судя по всему, главная цель Huawei – собрать и представить смартфон с гибким экраном раньше конкурентов.

Для компании это особенно важно после того, как ей удалось на некоторое время обойти Apple и занять второе место по объемам продаж смартфонов.

На первом месте длительное время остается Samsung. По слухам, именно они могут первыми показать гибкий смартфон Galaxy X на конференции CES 2019 в Лас-Вегасе в январе 2019 года.

Презентация новинки пройдет на полтора месяца раньше, чем анонс Galaxy S10.

К слову, в марте компания Huawei выпустила смартфон P20 Lite, который назвали клоном iPhone X.

Фото: Dreamstime

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