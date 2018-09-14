Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

В Киев пришла осень, но не осенняя погода. Факты ICTV подготовили самые интересные события уикенда и рассказывают, куда пойти 14-16 сентября.

Афиша на уик-энд начнется с концерта Хореї Козацької. Также можно посетить вечеринку в НАУ.

Не стоит забывать, что на этих выходных празднуется день отца. В связи с этим ICTV организовует папа-фестиваль.

Читайте: Афиша на 2018 год: лучшие концерты и фестивали Украины

Факты ICTV выбрали самые интересные мероприятия, которые ожидают Киев в ближайшее время.

Хорея Козацька

Дом звукозаписи Украинского Радио

14 сентября, 19.00

Стоимость: 150-250 грн

Купить билеты можно тут

На сцене Дома звукозаписи Украинского радио 14 сентября будет презентован новый альбом группы Хорея Козацька, получивший название Libertate. Песни, вошедшие в этот сборник, повествуют слушателю о том, к чему стремится каждая душа — о свободе. Свободу личную и национальную. О борьбе и подвигах на пути ее обретения. Концерты группы всегда удивляют богатым разнообразием необычных народных инструментов, аутентичное звучание которых дополняется оригинальным голосом солиста группы Тараса Компаниченко.

Сергей Жадан. Антенна

Фото: Facebook

14 сентября, 19.00

Центральный Дом офицеров ВСУ

Стоимость: 220 – 500 грн

Купить билеты можно тут

14 сентября в Доме офицеров состоится литературный вечер украинского поэта Сергея Жадана. Автор романов Депеш Мод, Ворошиловград, Месопотамия, поэтических сборников Цитатник, Эфиопия представит новый сборник стихов Антенна. Это собранные в 80 произведений молитвы, библейские цитаты, церковные проповеди и все то, что наполняет информационную окружающую среду. Каждый стих углубляет читателя в устройстве мира и знакомит ближе с политическими изменениями, которые сейчас переживает современное поколение.

SOLOMA FEST + afrerpaty

15 сентября

Стадион НАУ, afrerpaty – Зеленый театр

Вход свободный

В Киеве состоится впервые SOLOMA FEST, который будет закрывать фестивальный сезон этого года. Хедлайнером станут группа Mozgi – проект Потапа. Самый популярный рэпер страны Ярмак, также за хип-хоп будет отвечать GIGA1, известный как один из лучших баттл-рэперов Украины.

Программу электронной музыки наполнит Tapolsky, а также Sender. Рок-программу презентует группа Roll Models, а свежую кровь будет представлять D. Marsh. Кроме того состоятся сеты от Selecta, Lady и Wacky J.

Сразу по окончанию состоится afterparty в Зеленом Театре, старт с 23.00. EDM и Бейс направления будут представлены лучшими резидентами клубных событий города. B. Kind & Incipience, Cheros, Madison, Call 062, Boychi, Masta качать до самого утра.

Етно під зоряним небом Київського планетарію



Планетарій



15 сентября, 19.30

Стоимость: 200-400 грн

Купить билеты можно тут

В рамках концерта вы услышите экзотическое сочетание разнообразных этнических инструментов со всего мира, чье звучание создает состояние медитативного углубления, в котором гостям будет продемонстрировано шоу световых проекций звездных пространств на огромном своде планетария. Такое зрелище действительно стоит того, чтобы его увидеть, а воспоминания о нем останутся надолго.

#Деньтата з ICTV

16 сентября, 11.00

Ботанический сада имени Фомина

Все новости читайте на официальной Facebook-странице

Этот праздник в Украине не имеет официального статуса, но украинцы его отмечают каждое третье воскресенье сентября.

К папа-фестивалю от ICTV присоединятся также звезды канала: Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Максим Нелипа, Олег Иваница, Евгений Гашенко (Дизель Студио), ведущие Андрей Ковальский (Факты), Вадим Карпьяк (Свобода слова), Константин Стогний (Надзвичайні новини) и другие. Как настоящие мужчины они высадят Ивовую аллею пап ICTV и примут участие в развлечениях.

Гостей праздника ждет развлекательная программа с памятными подарками от ICTV и Дизель студио для каждого.

Напомним, Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий сентября.