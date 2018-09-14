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Планшеты и смартфоны: как сохранить здоровье в мире гаджетов

В интернете проводят время не только звезды. Несколько часов ежедневно он забирает и у обычных украинцев. Тенденция не расставаться со смартфоном и постоянно поглядывать на экран становится вполне реальной зависимостью во всем мире. Ее называют Цифровой героин.

Проблемы со зрением офтальмологи связывают с чрезмерным использованием гаджетами.

Оказывается, за 4 часа непрерывной работы за голубым экраном зрение падает на четверть. Поэтому совет от врачей делать перерывы хотя бы каждые 30 минут.

Первые симптомы перегрузки боль в спине. Со временем он может стать регулярным и привести даже к грыже, поэтому если от длительной работы за компьютером вы испытываете такие симптомы желательно заниматься спортом, а именно плаванием.

Согласно результатам опроса социологов каждая восьмая пара в Украине знакомится благодаря социальным сетям, а в каждой десятой их использование стало причиной для ссор и даже разводов.

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Есть один секрет, которым пользуются разработчики интернет рекламы и мошенники. Они начинают действовать, когда у вас внимание снижается до нуля.

Так друг или враг ваш любимый гаджет? Это легко проверить. Если у вас есть страх потери телефона, низкого заряда батареи, чувствуете вибрацию звонка, которого нет или ощущение, что вы пропускаете важные новости. Возможно, именно вам показана цифровая диета.

К слову, 2 причины, почему нужно забрать гаджеты у подростков.

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