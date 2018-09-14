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В вены людей будут заливаться устройства, которые изменят иммунную систему

Известный американский изобретатель Рэймонд Курцвейл поделился своими ожиданиями от развития современных технологий.

Очередным спикером на Ялтинской европейской стратегии (YES) стал известен изобретатель и футуролог, который долгие годы работал над различными системами по распознаванию речи, Рэймонд Курцвейл.

– К 2029 году можно ожидать полноценное функционирование искусственного разума, – заявил в своей речи Курцвейл. – Мы научили искусственный интеллект распознавать язык, он может понимать определенный существенный объем текста и его смысл, распознает искусство, музыку.

Если поставить вопрос моей программе, то она может за полсекунды прочитать 600 тыс книг и дать ответ. Но мы должны ставить перед собой новую задачу и развивать искусственный интеллект.

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В вены людей будут заливаться устройства, которые изменят иммунную систему / 4 фотографии

Сейчас мы работаем с машинами. Они еще не вмонтированы в нас, но мы не можем уже без них существовать. Это дополнение к нашему разуму. К 2030-м годам у нас будут устройства, которые будут заливаться в наши вены. После 2030-х годов будут устройства, которые будут менять нашу иммунную систему. По сути, это сочетание делает нас более мощными, и с помощью машин мы сможем делать гораздо больше.

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