Известный американский изобретатель Рэймонд Курцвейл поделился своими ожиданиями от развития современных технологий.

Очередным спикером на Ялтинской европейской стратегии (YES) стал известен изобретатель и футуролог, который долгие годы работал над различными системами по распознаванию речи, Рэймонд Курцвейл.

– К 2029 году можно ожидать полноценное функционирование искусственного разума, – заявил в своей речи Курцвейл. – Мы научили искусственный интеллект распознавать язык, он может понимать определенный существенный объем текста и его смысл, распознает искусство, музыку.

Если поставить вопрос моей программе, то она может за полсекунды прочитать 600 тыс книг и дать ответ. Но мы должны ставить перед собой новую задачу и развивать искусственный интеллект.







В вены людей будут заливаться устройства, которые изменят иммунную систему / 4 фотографии

Сейчас мы работаем с машинами. Они еще не вмонтированы в нас, но мы не можем уже без них существовать. Это дополнение к нашему разуму. К 2030-м годам у нас будут устройства, которые будут заливаться в наши вены. После 2030-х годов будут устройства, которые будут менять нашу иммунную систему. По сути, это сочетание делает нас более мощными, и с помощью машин мы сможем делать гораздо больше.