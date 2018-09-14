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Ученые назвали новое полезное свойство кофе

Употребление кофе для людей с хронической болезнью почек может снизить риск преждевременной смерти, – в этом уверены португальские ученые.

Об этом говорится в материале исследователей, пишет журнал Nephrology Dialysis Transplantation.

В исследовании, которое длилось 12 лет, приняли участие почти 5 тысяч человек, которые страдали от почечной недостаточности.

Медики оценивали ежедневный уровень кофеина содержащегося в кофе, чае и других безалкогольных напитках, а также контролировали состояние здоровья добровольцев, регистрируя все случаи смерти до этого времени.

По данным ученых, те, кто получал 213 граммов кофеина в сутки, снизили риск преждевременной смерти на 22% по сравнению с теми, кто употреблял менее 28,2 мг кофеина в сутки.

Риск смерти снизился на 26% у тех добровольцев, которые получали в среднем 103 мг кофеина.

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К  слову, ранее мы писали про опасность растворимого кофе для мужчин.

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