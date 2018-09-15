День фармацевта 2018: прикольные поздравления с праздником

День фармацевта отмечается ежегодно в третью субботу сентября. Факты ICTV собрали лучшие прикольные поздравления с днем фармацевта 2018.
С Днем фармацевта, желаю, чтобы пациенты приносили разборчивые рецепты, родные и друзья никогда не болели, а вам из аптеки нужны были только витамины.
***
Фармацевты в Украине
Все нарядны и милы,
Потому что их денек,
Они вовсе не скверны!
Мы поздравим вас, ребята,
Пожелаем вам добра,
Чтоб работа не мешала
Строить амурные дела!
***
День в году такой один,
Развернись, тальянка!
Аспирин, валокордин,
Ношпа, валерьянка!
Фармацевт, живи, цвети,
Счастья в жизни личной!
Ах ты, левомецитин,
Панадол, горчичник!
Удержаться не могу,
Спляшем хоть отчасти!
Для беды используй жгут
И пурген – для счастья!
***
Напомним, Факты ICTV также давали и другие поздравления с Днем фармацевта.
Фото: Tatsiana Yatsevich/Dreamstime.com
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