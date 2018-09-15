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День фармацевта 2018: прикольные поздравления с праздником

День фармацевта отмечается ежегодно в третью субботу сентября. Факты ICTV собрали лучшие прикольные поздравления с днем фармацевта 2018.

С Днем фармацевта, желаю, чтобы пациенты приносили разборчивые рецепты, родные и друзья никогда не болели, а вам из аптеки нужны были только витамины.

***

Фармацевты в Украине
Все нарядны и милы,
Потому что их денек,
Они вовсе не скверны!

Мы поздравим вас, ребята,
Пожелаем вам добра,
Чтоб работа не мешала
Строить амурные дела!

***

День в году такой один,
Развернись, тальянка!
Аспирин, валокордин,
Ношпа, валерьянка!

Фармацевт, живи, цвети,
Счастья в жизни личной!
Ах ты, левомецитин,
Панадол, горчичник!

Удержаться не могу,
Спляшем хоть отчасти!
Для беды используй жгут
И пурген – для счастья!
***

Напомним, Факты ICTV также давали и другие поздравления с Днем фармацевта.

Фото: Tatsiana Yatsevich/Dreamstime.com

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