День фармацевта 2018: прикольные поздравления с праздником

День фармацевта отмечается ежегодно в третью субботу сентября. Факты ICTV собрали лучшие прикольные поздравления с днем фармацевта 2018.

С Днем фармацевта, желаю, чтобы пациенты приносили разборчивые рецепты, родные и друзья никогда не болели, а вам из аптеки нужны были только витамины.

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Фармацевты в Украине

Все нарядны и милы,

Потому что их денек,

Они вовсе не скверны!

Мы поздравим вас, ребята,

Пожелаем вам добра,

Чтоб работа не мешала

Строить амурные дела!



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День в году такой один,

Развернись, тальянка!

Аспирин, валокордин,

Ношпа, валерьянка!

Фармацевт, живи, цвети,

Счастья в жизни личной!

Ах ты, левомецитин,

Панадол, горчичник!

Удержаться не могу,

Спляшем хоть отчасти!

Для беды используй жгут

И пурген – для счастья!

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Напомним, Факты ICTV также давали и другие поздравления с Днем фармацевта.

Фото: Tatsiana Yatsevich/Dreamstime.com