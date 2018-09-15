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Гороскоп на сегодня, 15 сентября

День может быть достаточно эмоциональным, возможны всплески агрессии.

Гороскоп на сегодня, 15 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Звезды советуют проявить сдержанность в проявлении негативных эмоций и реакций.

Рекомендуется заниматься лечением, наводить порядок в финансовых и бухгалтерских делах.

Благоприятны также размеренное ведение дел и спокойные размышления.

Сегодня через творчество можно обнаружить в себе способности, которые доставят радость и удовольствие.
Неблагоприятно: подстригание ногтей.

Читайте: Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября

Напомним, Факты ICTV также публиковали эксклюзивный гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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