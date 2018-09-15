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Поздравления с Днем фармацевта

День фармацевта 2018 в Украине празднуют 15 сентября. Лучшие поздравления собрали Факты ICTV.

День фармацевта 2018 - привітання

День фармацевта в Украине отмечают ежегодно в третью субботу сентября.

В 2018 году праздник выпадает на 15 сентября.

Лучшие поздравления с Днем фармацевта 2018

Фармацевт – очень важный человек, помогающий найти нужное лекарство. Я хочу Вам пожелать великого будущего, в котором Вы изобретете пилюлю от всех болезней, существующих на планете!

Спасибо за важные открытия и находки. Пусть Ваше жизненное счастье и достаток вырвутся из пробирки и начнут радовать с каждым днем все больше и сильнее!

* * *

Позвольте пожелать в этот замечательный праздник, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы не пришлось использовать свой профессионализм для себя лично.

Семейного тепла, чтобы с радостью возвращаться с любимой работы. И финансового благополучия, построенного исключительно на продаже витаминов. С праздником!

* * *

День в году такой один,
Развернись, тальянка!
Аспирин, валокордин,
Ношпа, валерьянка!

Фармацевт, живи, цвети,
Счастья в жизни личной!
Ах ты, левомецитин,
Панадол, горчичник!

Удержаться не могу,
Спляшем хоть отчасти!
Для беды используй жгут
И пурген – для счастья!

* * *
С Днем фармацевта! Пусть кропотливый и упорный труд каждого из Вас сохраняет жизнь и здоровье людей!

Всем творческих успехов, здоровья и счастья!

* * *

С Днем фармацевта поздравляем,
Коллегам и друзьям желаем
Благополучия и счастья,
Стабильности и в дни ненастья.

Здоровья Вам и Вашим близким,
Любви и ярких красок жизни!

* * *
С праздником! Желаю Вам счастья, здоровья и успешного развития. Работа фармацевта — важная составляющая лечебного процесса.

Именно от фармацевтов во многом зависит получение качественных и эффективных лекарств. Пусть оценкой работы фармацевтов всегда будет фраза “Точно, как в аптеке”.

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