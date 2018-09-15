PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / TripAdvisor запретил оставлять отзывы о соборе в Солсбери/

TripAdvisor запретил оставлять отзывы о соборе в Солсбери

Популярный сайт для путешественников TripAdvisor временно запретил оставлять отзывы о соборе в Солсбери (Великобритания).

Собор у Солсбері

TripAdvisor запретил оставлять отзывы о соборе в Солсбери после интервью россиян, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля.

– TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте (Собор в Солсбери. – Ред.), поскольку он потерпел повышенного внимания в связи с недавним происшествием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте.

Если Вы хотите поделиться личными впечатлениями от посещения этого объекта, вернитесь на наш сайт через некоторое время. Мы с нетерпением ждем получения вашего отзыва!, – говорится в сообщении.

Читайте: Отравление в Солсбери: в Нидерландах задержали российских шпионов

Напомним, ранее Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ими оказались россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Великобритания уверена, что мужчины являются сотрудниками российских спецслужб.

В интервью пропагандистскому телеканалу Петров и Боширов заявили, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы увидеть известный собор.

Фото: Ed Francissen/Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Повторил трюк из YouTube: мальчик раскрутил карусель с помощью мотоцикла и чуть не умер
Отравление в Солсбери: в Нидерландах задержали российских шпионов
США готовят вторую волну жестких санкций против России
Олександр Петров і Руслан Бошіров
Отравление Скрипаля: подозреваемые планировали “оторваться” в Солсбери
В России нашли подозреваемых по делу Скрипалей – Путин
Джон Терри передумал переходить в московский Спартак из-за репутации России
Спас семью: известный шеф-повар обезвредил вора в собственном доме
Північне сяйво
20 мест, которые стоит увидеть, пока не сыграл в ящик
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка