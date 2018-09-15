TripAdvisor запретил оставлять отзывы о соборе в Солсбери после интервью россиян, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля.

– TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте (Собор в Солсбери. – Ред.), поскольку он потерпел повышенного внимания в связи с недавним происшествием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте.

Если Вы хотите поделиться личными впечатлениями от посещения этого объекта, вернитесь на наш сайт через некоторое время. Мы с нетерпением ждем получения вашего отзыва!, – говорится в сообщении.