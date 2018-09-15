Популярный сайт для путешественников TripAdvisor временно запретил оставлять отзывы о соборе в Солсбери (Великобритания).
TripAdvisor запретил оставлять отзывы о соборе в Солсбери после интервью россиян, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля.
– TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте (Собор в Солсбери. – Ред.), поскольку он потерпел повышенного внимания в связи с недавним происшествием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте.
Если Вы хотите поделиться личными впечатлениями от посещения этого объекта, вернитесь на наш сайт через некоторое время. Мы с нетерпением ждем получения вашего отзыва!, – говорится в сообщении.
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Напомним, ранее Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ими оказались россияне Александр Петров и Руслан Боширов.
Великобритания уверена, что мужчины являются сотрудниками российских спецслужб.
В интервью пропагандистскому телеканалу Петров и Боширов заявили, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы увидеть известный собор.
Фото: Ed Francissen/Dreamstime