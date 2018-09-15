Как выучить английский за три месяца

Мечтали выучить английский язык за три месяца? Факты ICTV подготовили 10 советов, которые в этом помогут.

Овладеть иностранным языком за три месяца поможет отказ от перфекционизма.

Не нужно стараться говорить на языке в совершенстве, используя тысячи слов, выстраивать программы и изучать лексику по топикам.

Именно желание говорить бегло делает людей настолько одержимыми этой целью, что они ее так и не достигают, уверен известный полиглот Бенни Льюис.

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10 советов для тех, кто хочет выучить английский язык за три месяца

Говорите вслух

Не бойтесь неправильного построения фраз или коверкания слов. Самое главное – привыкнуть к языку в целом и привыкнуть на нем говорить в частности.

Учите фразы

Не заучивайте банальные и абстрактные темы , лучше всего займитесь изучением того, что вам пригодится.

Фразы типа Where I can find a toilet? будут более полезными, чем знание того, что Лондон – столица Великобритании.

Забудьте о грамматике

На начальном этапе нужно наполнить словарный запас, выучить основные фразы и методы их построения.

Только после этого по мере необходимости знакомьтесь с грамматикой.

Интернет на английском

Интернет – полноценный инструмент для решения различных задач. Одна из них – потребность в общении с носителями языка.

Используйте видеочаты типа Skype и общайтесь на любые темы.

Слушайте радио

Радио позволяет погрузиться в языковую среду без поисков материалов для прослушивания.

В Украине английское радио вы не найдете, но его вполне могут заменить интернет-радиостанции и записи радиопередач на TuneIn.

Расскажите о себе

Напишите короткий рассказ о себе на родном языке, а затем переведите его на английский вместе с носителем языка.

Это позволяет достаточно быстро выучить много новых слов и фраз.

Никаких общих курсов

Новичкам лучше не посещать языковые курсы “для всех” – программа на этих курсах весьма общая.

На начальном этапе более важна персональная обратная связь с преподавателем, иначе можно остаться наедине с ошибками.

Бесплатные онлайн-сервисы

Можно использовать сайты Duolingo и Italiki. Кстати, второй соединяет вас с носителем языка для личного общения.

Больше практики

Практика должна быть везде и всегда, только так вы сможете освоить язык.

Практикуйтесь по пару часов в день – это позволит вам за год выйти на уровень В2.

Если у вас совсем мало времени, слушайте записи, смотрите видео, читайте в общественном транспорте.

Не стремитесь к идеалу

У людей редко получается сразу научиться говорить правильно. Не расстраивайтесь и тем более не бросайте свои начинания.

Воспринимайте эти трудности как временное явление и не пытайтесь быть совершенным.

Кстати, ученые назвали идеальный возраст для изучения иностранных языков.