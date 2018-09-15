Как выучить английский за три месяца

Мечтали выучить английский язык за три месяца? Факты ICTV подготовили 10 советов, которые в этом помогут.
Овладеть иностранным языком за три месяца поможет отказ от перфекционизма.
Не нужно стараться говорить на языке в совершенстве, используя тысячи слов, выстраивать программы и изучать лексику по топикам.
Именно желание говорить бегло делает людей настолько одержимыми этой целью, что они ее так и не достигают, уверен известный полиглот Бенни Льюис.
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10 советов для тех, кто хочет выучить английский язык за три месяца
Говорите вслух
Не бойтесь неправильного построения фраз или коверкания слов. Самое главное – привыкнуть к языку в целом и привыкнуть на нем говорить в частности.
Учите фразы
Не заучивайте банальные и абстрактные темы , лучше всего займитесь изучением того, что вам пригодится.
Фразы типа Where I can find a toilet? будут более полезными, чем знание того, что Лондон – столица Великобритании.
Забудьте о грамматике
На начальном этапе нужно наполнить словарный запас, выучить основные фразы и методы их построения.
Только после этого по мере необходимости знакомьтесь с грамматикой.
Интернет на английском
Интернет – полноценный инструмент для решения различных задач. Одна из них – потребность в общении с носителями языка.
Используйте видеочаты типа Skype и общайтесь на любые темы.
Слушайте радио
Радио позволяет погрузиться в языковую среду без поисков материалов для прослушивания.
В Украине английское радио вы не найдете, но его вполне могут заменить интернет-радиостанции и записи радиопередач на TuneIn.
Расскажите о себе
Напишите короткий рассказ о себе на родном языке, а затем переведите его на английский вместе с носителем языка.
Это позволяет достаточно быстро выучить много новых слов и фраз.
Никаких общих курсов
Новичкам лучше не посещать языковые курсы “для всех” – программа на этих курсах весьма общая.
На начальном этапе более важна персональная обратная связь с преподавателем, иначе можно остаться наедине с ошибками.
Бесплатные онлайн-сервисы
Можно использовать сайты Duolingo и Italiki. Кстати, второй соединяет вас с носителем языка для личного общения.
Больше практики
Практика должна быть везде и всегда, только так вы сможете освоить язык.
Практикуйтесь по пару часов в день – это позволит вам за год выйти на уровень В2.
Если у вас совсем мало времени, слушайте записи, смотрите видео, читайте в общественном транспорте.
Не стремитесь к идеалу
У людей редко получается сразу научиться говорить правильно. Не расстраивайтесь и тем более не бросайте свои начинания.
Воспринимайте эти трудности как временное явление и не пытайтесь быть совершенным.
Кстати, ученые назвали идеальный возраст для изучения иностранных языков.